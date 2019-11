Alceu Valença é um dos artistas que fazem show gratuito neste feriado prolongado

LEIA TAMBÉM > MIS inaugura exposição que traça um panorama do gênero musical no cinema

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

O projeto ‘Valencianas II’ conta com releituras de ‘Táxi Lunar’, ‘Tesoura do Desejo’ e ‘Pelas Ruas Que Andei’. Rodrigo Toffolo é o regente e Mateus Freire assina os arranjos. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (17), 17h. Grátis.

François Muleka

Apostando nas sonoridades africanas, ele faz show do EP ‘Couragem’. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (17), 16h. Grátis.

Josyara

A cantora e compositora baiana mostra, no formato voz e o violão, canções de seu segundo disco de carreira, ‘Mansa Fúria’ (2018), no qual mistura influências do sertão e da metrópole. Sesc Itaquera. Praça de Eventos . Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (17), 15h30. Grátis.

Luiza Lian

Temas como ancestralidade e espiritualidade são tratados no terceiro disco da cantora e compositora, ‘Azul Moderno’ (2018), com sonoridade eletrônica. Sesc Interlagos. Café da Roça. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (17), 16h. Grátis.

Renato Braz

O álbum ‘Canto Guerreiro, Levantados do Chão’ marca os 50 anos de nascimento do cantor. O trabalho conta com músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do show).