Aláfia, María Toro, Sandy e Júnior e Ceumar se apresentam no domingo (13/10)

Aláfia

O coletivo paulistano faz show de lançamento do seu quarto álbum, ‘Liturgia Sambasoul’, que segue o propósito do grupo de abordar a cultura afro-brasileira. Entre as novas composições, com influência não só do samba soul, mas também do rap, do funk e do candomblé, estão ‘Faca Fake’ e ‘Levante Amazona’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (13), 19h. R$ 30. Cc.: todos e Cd.: todos.

Blacklas

Na estrada desde 1996, o artista, que mistura elementos do funk-soul, samba-rock, jongo e rap, apresenta show do projeto ‘Dias de Assovio’. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (13), 16h. Grátis.

Ceumar

Ela celebra 20 anos de carreira com o novo álbum, ‘Espiral’. O trabalho traz novos parceiros, como Cesar Lacerda, que assina com ela a faixa que dá nome ao disco. Zeca Baleiro, que produziu seu primeiro disco, é convidado de domingo (13). A Orquestra Jovem Tom Jobim participa das duas apresentações. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (12) e Dom. (13), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Egberto e Alexandre Gismonti

Revezando-se em performances de solos e duos, os dois músicos, que são pai e filho, estão na programação do Sesc Jazz. No show, eles apresentam, entre outras canções, clássicos do repertório de Egberto. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12) 21h; dom. (13), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Janine Mathias

A cantora, que tem influência do samba, do jazz e do soul, mostra o repertório autoral de seu novo álbum, ‘Dendê’, que tem parcerias com Rincon Sapiência e Tássia Reis. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Josyara

A cantora e compositora baiana mostra, no formato voz e o violão, canções de seu segundo disco de carreira, ‘Mansa Fúria’, no qual mistura influências do sertão, litoral e metrópole. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (11) 21h30; sáb. (12), 19h30; dom. (13), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kamaal Williams

O pianista britânico, ex-integrante da dupla Yussef Kamaal, apresenta trabalho solo em que mostra influência da cena eletrônica em seus trabalhos, como mostra as faixas do álbum ‘The Return’, base de seu show por aqui. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12), 21h30; dom. (13), 18h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

María Toro & Chano Domínguez Quarteto

A flauta dela e o piano dele se encontram pela primeira vez para a programação do Sesc Jazz. Artistas espanhóis, eles prometam mostrar entrosamento no jazz flamenco. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (13), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.



Sandy & Júnior

Os irmãos, que apresentam a turnê “Nossa História’, voltam à cidade para mostrar os hits que marcaram toda uma geração. São músicas como ‘Imortal’. ‘Eu Acho que Pirei’ e ‘A Lenda’. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Sáb. (12) e dom. (13), 20h. R$ 190/R$ 460 (esgotado).

Som Nosso de Cada Dia

A banda brasileira de rock progressivo, formada no início dos anos 1970, lança um novo trabalho, batizado de ‘Mais Um Dia’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (13), 18h. R$ 40. Cc: todos. Cd.: todos.

Ozma Quintet

O grupo francês, criado em 2001, traz o jazz misturado com o rock e com a electro, subgênero da música eletrônica. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (13), 16h. Grátis.