Ainda dá tempo de garantir a sobremesa para o réveillon

+ Casa da confeiteira Giulianna Loduca Scalamandré, a Brigadeiro by Cousin’s sugere a tarte de chocolate belga com champanhe, decorada com frutas vermelhas, suspiros e flores comestíveis (R$ 250; foto). R. Cardoso de Almeida, 1.371, Perdizes, 3862-5391. Hoje (28) e sáb. (29), 10h/19h; dom. (30), 11h/18h; 2ª (31), 10h/14h; fecha 3ª (1º).

+ Ainda dá tempo de adoçar a virada do ano com as sobremesas da Confeitaria Marilia Zylbersztajn, como a torta com base de avelã com laranja e cobertura de ganache de chocolate (R$ 110/R$ 165; foto). R. Dr. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi, 3071-0041. Hoje (28) e sáb. (29), 9h/18h; dom. (30), 9h/13h (entrega de encomendas); fecha 2ª (31) e 3ª (1º).

+ Na linha de doces da Torteria, uma das pedidas é a torta brioche de frutas vermelhas, que é preparada com brioche caseiro, creme de baunilha, frutas vermelhas, chocolate branco e macadâmia (R$ 110/R$150). R. Fradique Coutinho, 39, Pinheiros, 4306-6918. Hoje (28), sáb. (29) e dom. (30), 9h/17h; 2ª (31), 9h/14h; fecha 3ª (1º).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 21. Já o cappuccino duplo sai por R$ 17. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 26). R. Oscar Freire, 413, Cerqueira César, 3062-9294. 7h30/1h (6ª, 7h30/2h; sáb., 8h/3h; dom., 8h/0h; 2ª, 9h/1h). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Paradis

Os macarons e chocolates do pâtissier francês Pierre Cornet-Vernet enfeitam a vitrine da pequenina Paradis, butique paulistana da marca, com lojas no Rio de Janeiro. Vale provar o potinho de caramelo com flor de sal (R$ 29,90, 100g), a barra de chocolate meio amargo com mix de frutas (R$ 17,90) e um dos mais de 20 sabores de macarons, como o de chocolate belga e o de frutas vermelhas (R$ 5,40, cada). R. Haddock Lobo, 1.380, Jd. Paulista, 3542-2652. 9h/23h. 2ª (31), 9h/17h; fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata e de feijão (R$ 7,90, cada) e leve outros bocados para casa, como os bons pães portugueses de fermentação natural. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 19), com abobrinha, berinjela, tomate, queijo meia cura e manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Fecha de dom. (30) a 4ª (2). Cc.: todos. Cd.: todos.

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os bufês e sanduíches (R$ 13,50/R$ 43,50). Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,30. O bufê de café da manhã sai por R$ 54,90, o quilo. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. 2ª (31), até 19h30; fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisseria

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão. O nhoque de batata (R$ 40,90, o quilo) combina com o molho piemontese (R$ 59,90, o quilo), feito com tomate, funghi e vinho branco. O quilo do papardelle fresco sai por R$ 39,90. No almoço, o prato de massa com molho e fatia de pão italiano custa a partir de R$ 16,99. Também vende massas prontas e congelados. R. Fradique Coutinho, 211, Pinheiros, 3881-9080. 9h/21h (5ª a sáb., 9h/23h; dom., 9h/15h). 2ª (31), 9h/15h; fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiha Juventus

O nome vem do clube que fica nas imediações. Especializada em comida árabe, a casa tem tradição na Mooca. Foi aberta em 1967 e serve quibes (R$ 6,90), esfihas de carne ou escarola (R$ 4,90, cada) e também de frango com Catupiry (R$ 6). Além dos salgados, há pães, doces sírios e porções como a de abobrinha recheada (R$ 33,90). R. Visconde de Laguna, 152, Mooca, 2796-7414. 10h30/23h30. 2ª (31), 9h30/15h; fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

All_In

A casa de Santo André também serve seus sanduíches na capital. Da churrasqueira a carvão saem hambúrgueres de 180 gramas, que entram na composição do ‘Salad’ (R$ 26), por exemplo, com queijo prato, alface, tomate e cebola roxa, no pão tipo brioche. Arremate com o sedoso pudim de leite condensado (R$ 18). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 2738-3878. 12h/15h e 18h/22h50 (6ª, 12h/15h e 18h/23h50; sáb., 12h/23h50; dom., 12h/22h50). Fecha 2ª (31) e 3ª (1º). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Hot Pork

A lanchonete ocupa uma colorida casa de esquina onde reina o ‘Porco Quente’ (R$ 15), criação do chef Jefferson Rueda com salsicha de porco caipira de 18 cm, picles de cebola roxa e pepino, catchup de tomate com maçã, mostarda com tucupi e maionese com limão, em um macio pão de leite. Há ainda uma opção vegetariana do lanche, o ‘Not Pork’ (R$ 15), com salsicha de tofu e cogumelos. O lugar é simples e com autosserviço. R. Bento Freitas, 454, República, 3129-8735. 12h/23h. 2ª (31), 12h/ 18h; fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga serve sorvetes cremosos, incluindo alguns sabores bem brasileiros, como jabuticaba, castanha-do-pará e abóbora com coco. Para homenagear o bairro, a casa criou o sabor ‘Ipiranga’, à base de tapioca, ambrosia e vinho do Porto. Ao todo, são mais de 50 sabores na vitrine (R$ 84,90, o quilo). R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. 2ª (31), 8h/18h; fecha 3ª (1º). Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito, como abacate e milho verde (R$ 6, cada), podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 79,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 14,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. 2ª (31), 10h/18h; fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.