Aíla e Alexandre Pires estão entre os shows de 6ª (15/11)

6ª (15)

Aíla

Ela apresenta pela primeira vez em São Paulo o show ‘Treme Terra’. Antecipando músicas de seu terceiro álbum, a cantora e compositora explora ritmos do norte do Brasil. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (15), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Alexandre Pires

No ‘Baile do Nego Véio’, o cantor interpreta músicas que marcaram os anos 1990, incluindo sucessos de Art Popular, Daniel e Claudinho & Buchecha. Espaço das Américas (3.214 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (15), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eddie

Pioneira do movimento Mangue Beat, a banda pernambucana comemora 30 anos de carreira com show especial, incluindo músicas de todos os seus álbuns. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (15), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Renato Braz

O álbum ‘Canto Guerreiro, Levantados do Chão’ marca os 50 anos de nascimento do cantor. O trabalho conta com músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do show).