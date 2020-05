Adotar um animal pode deixar o isolamento mais leve

Por Ana Lourenço

Dentre as muitas sensações causadas pelo isolamento social, está a carência. Sortudos são aqueles que podem dividir a casa com amigos, família, cara-metade. Quem está sozinho sofre um pouco mais. Talvez por isso o número de adoções de cachorros e gatos têm aumentado pelo mundo.

Quanto tempo suportamos a solidão da quarentena? Para o diretor de filmes Nathan Sanches, foram dois meses. Decidido em ter um amigo de quatro patas, fez várias visitas ao Pet Shop Vito e Carmela até encontrar a Banana. “Tem muita gente que está em casa, fazendo todas as precauções de higiene e segurança, mas é preciso lembrar que não é só disso que sofremos. É tempo de cuidar da saúde mental e emocional também. E acho que para isso os animais são grandes aliados”.

Assim como Nathan, a dentista Paula Leão que adotou o Thor, afirma que o período isolado pesou na decisão. “Eu estava planejando uma adoção só pra depois da quarentena, mas estar sozinha com a minha outra cachorrinha, de 13 anos e cega, fez com que a adoção fosse antecipada”, admite. “Não chorei mais de tristeza desde que ele chegou”.

“Pude observar que quem mora sozinho e tem animais de estimação tem vivido a quarentena com maior adaptação, mais esperança e perspectivas futuras”, diz a psicóloga Elza Caricati. “Durante períodos normais, cuidar de um animal pode ser visto como uma obrigação. Mas agora, dar banho, passear, cuidar está sendo visto como algo prazeroso. Uma ocupação”, diz Elza.

A professora Angela Santiago conta que a quarentena impulsionou a decisão de adotar o Patrick, que agora faz companhia para sua outra cachorra. Para Samantha Jones, mãe do Pedro e da Nina, o recém-adotado Jack foi uma bênção. “Ter um cachorro em casa na quarentena é ter um anjo de quatro patas que late.”

“O cão e o gato ajudam a diminuir a ansiedade e a depressão dos donos. Eles sentem a energia que o tutor sente e as características ruins são diminuidas”, diz a veterinária Yael Feferbaum.

Mundial. Nos Estados Unidos, o aumento no número de adoções foi significativo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os funcionários do abrigo Friends of Palm Beach County Animal Care and Control, na Flórida, comemoram a adoção de todos os seus animais. O canil das imagens é um dos três edifícios que pertencem ao grupo – no entanto, foi a primeira vez que algo assim aconteceu.

“Sabemos que ter um canil vazio pode ser algo efêmero, mas queríamos celebrar o sucesso enquanto esse momento durar. Também vimos uma diminuição nos animais de entrada, o que tem ajudado”, disse Elizabeth Harfmann, gerente de Divulgação do abrigo. O mesmo aconteceu no norte do país, no Chicago Animal Care and Control (CACC). “De 20 de março a 23 de abril tivemos 676 animais retirados de suas baias. Foi a primeira vez que ficamos sem animais para adoção”, contou o diretor interino, Mamadou Diakhate.

A Espanha também teve um aumento de procura de adoções, especialmente de cachorros – levá-los para passear era uma das poucas saídas permitidas pelo governo durante o confinamento. “Apesar disso, duvido que as associações protetoras de animais tenham dado irresponsavelmente cães para adoção nesse período”, informou a Organização Espanhola Sem Fins lucrativos Huellas Protectora Avila.

No Brasil, o cenário é complexo. Apesar de algumas ONGs e abrigos terem confirmado um aumento na procura de adoções, outras reclamam de devoluções – dentre as justificativas, estão mudança para a casa dos pais, demissão de emprego e baixa renda. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou que foram realizadas 13 adoções até 29 de abril desse ano, sendo que apenas em abril de 2019 foram feitas 47 adoções.

Outra razão da diminuição foram os cancelamentos de eventos de adoção. “Eu fazia eventos muito grandes. Em alguns eu conseguia doar 50 animais”, conta a apresentadora e ativista Luisa Mell, que mantém um instituto (ilm.org.br) focado em resgate e adoção de animais. “Desde que a pandemia começou, doamos 29 cães e quatro gatos.”

Por ser um abrigo aberto para o público, a União Internacional Protetora dos Animais (Uipa) percebeu uma diminuição da procura de adotantes desde que a quarentena foi imposta. “Estamos pedindo que somente as pessoas que realmente querem adotar visitem o local”, diz a presidente da Uipa (uipa.org.br), Vanice Teixeira.

Por outro lado, as redes sociais têm ajudado abrigos a aumentarem adoções. Natalia Kelbert, presidente do site Amigo não se Compra, diz que as adoções dobraram na quarentena. “Foram 300 adotados em abril e 206 em março. Nos meses anteriores a média era entre 140, 170.”

O Pet Shop Vito e Carmela (@vitoecarmela no Instagram), que expõe os pets do abrigo Recanto Bicho Feliz, também teve um aumento significativo. “Foram feitas 334 adoções desde o começo do ano. Em janeiro, cerca de 80. E agora em abril, por volta de 100”, diz Amanda Senna, proprietária do local. “Nosso movimento tem sido mais de adoção do que de loja.”

Responsabilidade. “A quarentena é muito propícia para adoção, pois, em tese, o adotante está em casa e vai poder acompanhar o animal. Mas a adoção sempre tem de ser refletida”, diz Vanice, da Uipa. Por isso, a preocupação é a possibilidade de futuras devoluções ou abandono.

A maioria dos abrigos e ONGs entrevistados afirmaram fazer termos de adoção, entrevistas, questionários, visitas presenciais de surpresa e conscientização do adotante como processos do pré e pós adoção. Alertam que as pessoas que estiverem fazendo a adoção por impulso não sigam adiante.

Pergunte-se: quando a vida voltar ao normal, conseguirei adaptar ela ao meu novo amigo? Se a resposta for sim, prepare-se para ser preenchido com um novo companheiro cheio de amor para dar e gratidão eterna como tem o Jack pela Samantha, o Patrick pela Angela, ou a Berenice pelo publicitário Bernardo Guimarães. “Eu já estava maturando essa ideia há bastante tempo.”

ONDE ADOTAR

Marina Inserra Adote Dog

Pelo Instagram (@marinainserraadotedog) é possível ver os cachorrinhos disponíveis.

Adote um gatinho

A ONG busca lares para gatos abandonados na Grande São Paulo; adoteumgatinho.com.br.

Instituto Amor em Patas (Iapa)

No Instagram e no Facebook da ONG são feitas publicações diárias com todos os bichos disponíveis; amorempatas.com.

Amigos de São Francisco

No amigosdesaofrancisco.com.br é possível filtrar os cachorros por porte, idade, etc.

Adote um focinho

No adoteumfocinho.com.br, os cães estão separados por filhotes, adultos, idosos, especiais…

Cão Sem Dono

No caosemdono.com.br você escolhe entre adotar ou apadrinhar