Adega Santiago lança novidades no cardápio; confira outras dicas de bares para o fim de semana

+ O menu da Adega Santiago traz novos pratos, como o ‘Meia Desfeita’ (R$ 32; foto), com lascas de bacalhau, grão-de-bico e cebola roxa. As novidades também são servidas nas unidades Jardins e Cidade Jardim. R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; 2ª, 12h/15h e 19h/23h). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas de pop rock ao vivo todos os dias. O cardápio, bem brasileiro, inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90) e, para beber, cervejas nacionais, como Original e Budweiser (R$ 16) ou importadas. Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (3ª, 18/1h; sáb. e dom., 13h/2h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Soul Botequim

O espaço conta com 20 torneiras de cerveja conectadas estrategicamente à parede da câmara fria do bar. Entre as que saem com frequência está a Burgman Lager (R$ 12,90, 300 ml), opção suave vinda de Sorocaba. Para petiscar, vale provar o ‘Mix de Nuggets’ (R$ 23,90), castanha de caju, noz e castanha-do-pará. Av. Pe. Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. 17h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Bar do Juarez

A picanha no réchaud (R$ 112) é um dos destaques da casa. Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 11,50) ou Stella Artois (R$ 11,50). Se preferir um drinque, prove o ‘Bloody Mary’ (R$ 27), feito com vodca e suco de tomate temperado. O local conta com mais três endereços na cidade. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Axado

O bar serve coquetéis como o ‘Fitzgerald’ (R$ 31), feito com gim, limão e bitter, e o ‘Inconfidente’ (R$ 31), que leva gim com tangerina e mel, mezcal, limão e especiarias. O cardápio do chef Joachim Koerper tem entradas e pratos feitos com ingredientes típicos, como o ‘Ravioli de Queijo Serra da Estrela’ (R$ 49), que leva cogumelos da estação e o famoso queijo da região montanhosa de Portugal. Para petiscar, peça o bolinho de bacalhau com queijo da Serra da Estrela (R$ 39, 5 unid.). R. Dep. Lacerda Franco, 478, Pinheiros, 3819-1304. 18h30/2h (sáb., 13h/2h; dom., 13h/21h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o ambiente é elegante e tem cadeiras confortáveis. O cardápio apresenta receitas simples em versões sofisticadas. Além de porções, como a de rabada servida com polenta cremosa e agrião (R$ 63), há pastéis de carne e Catupiry (R$ 34, 6 unid.). Outra boa pedida, o picadinho (R$ 58) acompanha arroz, ovo, tartar de banana e creme de feijão. Para harmonizar, serve vinhos e cervejas. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., 12h/0h30; dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

Finnegan’s

Aberto em 1988 por três irlandeses e um brasileiro, o bar tem dias de música ao vivo e cerca de 50 marcas de cerveja. O chope Guinness ainda é o campeão de pedidos (R$ 29,90, 500 ml), além do Paulaner Weiss (R$ 11,90, 300 ml; R$ 17,90, 500 ml), assim como a costelinha de porco assada, que acompanha fritas (R$ 52,90, para duas pessoas). R. Cristiano Viana, 358, Cerqueira César, 3062-3232. 16h/ 1h (5ª, 16h/2h; 6ª e sáb., 16h/3h; dom. e 2ª, 16h/ 0h). Entrada: R$ 9,90/R$ 19,90. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

VARIADOS

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, convida o cliente para aproveitar o local bem arejado tomando um chope. Pode ser Amstel (R$ 8,50, claro) ou Heineken (R$ 8,70, claro). Para manter o clima de praia, as sugestões são a casquinha de siri (R$ 18,80) e a porção de iscas de abadejo (R$ 39,80). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guarita

Após um corredor com balcão e assentos para a rua, um ambiente rústico e aconchegante abriga uma decoração de iluminação baixa, com mesas esparsas e alguns barris. Lá são servidos quitutes como o bolovo (R$ 9,90), com carne bem temperada e massa crocante por fora. O ‘Gaelito’ (R$ 30), com bourbon, Campari, Carpano clássico, Brasilberg, spray de vermute seco e óleo de pequi, é uma boa opção de drinque. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/1h45 (sáb., 17h/1h45; dom., 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Bats & Robots e Pop&Wave

Nesta edição, os DJs homenageiam sucessos de David Bowie e tocam hits de ritmos como pós-punk e dark wave. Na segunda pista, os DJs Alex Bonaccio, Ale Garanci e Marcio Vaez tocam pop e rock dos anos 1980 e 1990. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. Hoje (9), 23h30/6h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/BowieMadame

De Volta para os 80

Madonna, Depeche Mode, Tears For Fears e outros sucessos da década de 1980 compõem o set list da festa. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque, 3159-0190. Sáb. (10), 23h/6h. R$ 50/R$ 90. Inf.: bit.ly/Tok80

Jambu Treme

Ritmos musicais do Pará embalam a noite, com apresentação do grupo de dança de carimbó Mãe D’Água e participação de DJs paraenses. Nossacasa Confraria de Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. Hoje (9), 23h/6h. R$ 30. Inf.: bit.ly/JambuTreme

Noite de Hollywood

A partir das 2h, a casa noturna Blue Space recebe performances de drag queens como Alexia Twister e Silvetty Montilla, que interpretam personagens clássicos do cinema. Na segunda pista, o projeto Ratchet conduz uma mistura de sucessos do pop e black. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (10), 23h/6h. R$ 35/R$ 80. Inf.: bit.ly/BlueHolly