Acadêmicos do Baixo Augusta e outras festas que antecipam o Carnaval

Festival Baixo Augusta

Em um grande esquenta para o carnaval 2019, a Casa do Baixo Augusta dá a largada para um festival que, além de seu bloco oficial – o Acadêmicos do Baixo Augusta -, receberá diversos convidados em fevereiro. Neste sábado (2), às 22h, a festa ocorre em sua sede, na esquina entre as ruas da Consolação e Rego Freitas, com o Unidos do Swing (R$ 10/R$ 20). No domingo (3), às 14h, com entrada gratuita, o grupo anfitrião recebe o Tarado ni Você e o Ilú Obá de Min, na Praça da República. Ao longo do mês, o festival reúne ainda grupos carnavalescos como Charanga do França (8/2), Casa Comigo (10/2) e Confraria do Pasmado (17/2). E, no dia 22/2, tem o grande desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta – que já virou um marco na folia paulistana e celebra, agora, seus dez anos de existência. Programação completa: bit.ly/CarnaBAugusta

A Espetacular Charanga do França

Em show com a participação de Siba, o grupo apresenta clássicos do carnaval e composições próprias. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (1º), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Carnaval Havanero

Em vários ambientes do Jazz nos Fundos, nomes como a banda Batanga & Cia. celebram a cultura cubana. Jazz nos Fundos. R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. Sáb. (2), 20h. R$ 25/R$ 45. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Versão Brasileira

As bandas Jammil e Carrossel de Emoções animam a festa. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (2), 22h. R$ 60/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.

Francisco, el Hombre

Apresentando o Bloco Calor da Rua, a banda apresenta músicas do álbum ‘Soltasbruxa’ (2016) e releituras da música brasileira e do cancioneiro latino. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (2), 23h (abertura, 21h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Summer – Abre Alas para o Banga!

O bloco Bangalafumenga, fundado pelo cantor e compositor Rodrigo Maranhão em 1998, faz o aquecimento para o carnaval deste ano. A proposta é fazer uma grande festa de verão, por isso, os organizadores pedem roupas leves e muito brilho. O desfile do bloco está programado para ocorrer no dia 23/2, em uma dobradinha com o Sargento Pimenta, na Avenida Brig. Faria Lima com a Pres. Juscelino Kubitschek. The Week Brazil. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Sab. (2), 14h/23h. R$ 70. Inf.: www.fb.com/bangalafumenga