A retomada

Depois de quase quatro meses fechados, bares e restaurantes da capital paulista estão prestes a reabrirem suas portas. No primeiro momento, poderão funcionar durante seis horas contínuas e com um pouco menos da metade da ocupação normal. É um passo. Do nosso lado, teremos de aprender a viver esse novo momento.

Sair de casa depois de tanto tempo de confinamento será um ato de extrema alegria – mas também de alguns cuidados importantes. O uso constante do álcool em gel nas mãos seguirá em alta. Evitar coçar os olhos e colocar a mão na boca também. Manter distância social e de aglomerações e usar máscara, idem. E, claro, antes de entrar em casa, higienizar as patinhas dos pets para evitar que o vírus seja levado para dentro de casa.

Lista inicial

Por enquanto, consegui confirmar que as casas pet friendly Varal 87, Piadina Tree, Bullguer, Dalmo, Tasca do Zé e da Maria (foto), Frutaria Pitaya, Tutta Pizza e Bráz Pizzaria estão entre as que vão reabrir nesta semana. Elas também fazem parte do e-book 60 Locais Preferidos da Ella, que acaba de ser lançado em comemoração ao aniversário de 6 anos da cachorrinha que frequenta locais pet friendly pelo Brasil e divide a coluna comigo (já viu nossa fotinho ali em cima?).

Falando em novidades, tem mais uma boa notícia para quem gosta de frequentar estabelecimentos pet friendly: os locais do livro da Ella estão concorrendo ao inédito Prêmio “Melhor Pet Friendly”, que terá voto popular e de um júri formado por cachorros amigos da Ella. E você pode participar também – é uma maneira de valorizar as casas que sempre nos receberam com carinho.

Como participar

A primeira coisa é baixar o e-book, conferir quais são os participantes e votar pelo blog ou Instagram @guiapetfriendlydecrisberger. A votação ocorre de 5 a 19 de julho. Os locais vencedores receberão uma plaquinha com o selo do Prêmio para ser pendurada na parede, que indicará terem sido eleitos por você.

Os locais foram divididos nas categorias: Hospedagem Praia, Hospedagem Serra/Interior, Comes&Bebes, Pizzaria, Burger&Sanduba, Café da Manhã, Para ir com Chuva, Shopping e Parque. Além dos especiais: Melhor Piscina, Melhor Trilha, Melhor Gramado (para os pets) e Romântico.

Fé e responsabilidade

Vamos com fé, responsabilidade e alegria. Mesmo que todos os locais do livro não possam ser desfrutados nesse momento, vamos lembrar deles, sentir saudades, fazer planos e nos preparar para a retomada. Que vai acontecer – em etapas, mas vai.