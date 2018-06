A quatro mãos, Mellão Trattoria incrementa menu com 18 novos pratos

Os chefs Hamilton Mellão e Adilson Batista incrementaram o menu da Mellão Trattoria com 18 novos pratos. Uma das sugestões é o ‘Supremo de Frango Recheado’, com legumes e purê de maçã e damasco (R$ 68; foto). R. Pais de Araújo, 184, Itaim Bibi, 3078-0812. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de Gastronomia:

Novos



Factório

O lugar é um misto de bar, cafeteria e restaurante, inspirado em modelos do norte da Europa. A ideia é servir qualquer prato do cardápio, a qualquer hora do dia e da noite. No almoço, há bufê com 12 a 15 pratos frios (R$ 42). A opção com bufê, prato do dia, sobremesa e água, sai por R$ 59. Do cardápio, peça o ‘Shakshuka’ (R$ 26), receita judaica com ovos, tomates e cebolas confitadas. Encerre com o sorbet de manga (R$ 12). R. Amauri, 244, Itaim Bibi, 3079-7246 (156 lug.). 8h/0h (dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Monte Líbano

A casa serve um bom rodízio (R$ 68,90) com pratos frios, como tabule, quibe cru e homus, e quentes, como kafta e charutos de folha de uva e de repolho. O ‘Rodízio Vip’ (R$ 78,90) também inclui frango, linguiça síria e tripa recheada, entre outras especialidades. Das opções à la carte, o ‘Quibe Michui’

(R$ 34) pode vir com três opções de recheio: carne e pinole, coalhada seca ou gordura de carneiro. De sobremesa, prove o doce de figo turco com sorvete e nozes (R$ 18,50). R. Cavalheiro Basílio Jafet, 38, Centro, 3326-3544 (70 lug.). 11h/15h30 (fecha sáb. e dom.). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.



Brasileiro

Amazônia

Neste lugar simples, com clima de bar, o ator Paulo Leite serve receitas clássicas do Pará. Entre elas, pato no tucupi, acompanhado por arroz, farinha e pimenta-de-cheiro (R$ 89, para dois), e ‘Maniçoba’, cozido de folha de mandioca fervida com os ingredientes da feijoada (R$ 71). R. Rui Barbosa, 206, Bela Vista, 3142-9264 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/16h; 3ª, 12h/15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Bom Ra

Bem descontraída, a casa recebe principalmente lojistas do Bom Retiro. As picanhas argentinas e uruguaias garantem a fidelidade dos clientes. O contrafilé noir com dois acompanhamentos, farofa, vinagrete e pãozinho (R$ 69,90), serve duas pessoas. Fatiada, a picanha vira petisco (R$ 65,90). Há também a picanha completa com pão, arroz e fritas (R$ 84,90). R. dos Italianos, 198, Bom Retiro, 3362-1842 (96 lug.). 7h/21h (sáb., até 16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Varanda Grill

Na elegante casa, há cortes como o t-bone (R$ 90), o bife de chorizo (R$ 92) e o rib eye (R$ 106). Mas também serve opções com peixes e frutos do mar. Acompanhe a refeição com um dos 400 rótulos da adega. R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870 (220 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h30 e 19h/23h; sáb. e fer., 12h/18h e 19h/0h; dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

America

A rede possui cardápio extenso e variado, com destaque para os bons sanduíches como o ‘Pub’s Burger’ (R$ 39,90), que leva pão australiano recheado com hambúrguer, cebola caramelizada na cerveja preta, provolone grelhado, tapenade de azeitonas, alface e batata frita rústica. Dos pratos, a truta com manteiga e amêndoas vem acompanhada de legumes e arroz (R$ 48,90). Opção substanciosa, o ‘Minuano’

(R$ 62,90) traz o rib eye, com salada de coleslaw e batata assada e recheada com molho de queijos.

Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 3024-5533 (232 lug.). 11h45/22h30 (6ª e sáb., 11h45/23h; dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Francês

Marcel

A casa é famosa pelos excelentes suflês. Mas o menu montado pelo chef Raphael Despirite, neto do fundador, é imperdível. Com duas entradas, três pratos principais e sobremesas, custa R$ 89.

R. da Consolação, 3.555, Cerq. César, 3064-3089 (50 lug.). 12h/14h30 e 19h/0h (sáb., 19h/0h; dom., 12h30/16h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ruella

Instalado em um beco, tem mesinhas ao ar livre e um mezanino com sofás coloridos. A cozinha está sob o comando da chef Danielle Dahoui. Entre as pedidas, há escalope servido com molho de emental

(R$ 65,80) e confit de pato com tarte tatin de batatas, champignon e alho confit (R$ 92,80). R. João Cachoeira, 1.507, V. Olímpia, 3846-6720 (74 lug.). 19h/0h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.



Italiano

Cantina Gigio

O restaurante, famoso por suas porções generosas de comida cantineira, tem música italiana ao vivo nas noites de 6ª e sábado. O fusili à calabresa (R$ 165, para quatro) está entre os pratos mais pedidos. Serve também fettuccine gratinado com camarão e molho branco (R$ 201, para quatro). R. do Gasômetro, 254, Brás, 3228-2045 (240 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Friccò

O restaurante inaugurado em 1997 pelo chef italiano Sauro Scarabotta tem no cardápio boas massas e itens de charcutaria feitos na casa. Experimente os ótimos frios servidos com pão e azeite

(R$ 31/R$ 110,00). R. Cubatão, 831, V. Mariana, 5084-0480 (80 lug.). 12h/15h (5ª a sáb., 12h/15h e 19h/23h; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos (com 5% de acréscimo). Cd.: todos.

Spadaccino

Casa pequena e simpática, decorada com objetos de esgrima, o esporte favorito dos proprietários. Serve bons vinhos e massas recheadas, feitas ali mesmo. O cardápio lista o ‘Brodetto’ (R$ 69), uma peixada com camarão e lula, e risoto de funghi porcini (R$ 60). R. Mourato Coelho, 1.267, V. Madalena, 3032-8605 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., até 0h; dom., 12h/17h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Hiatari

O rodízio da casa dá direito a sashimis, temakis, sushis e pratos quentes como harumaki e salmão grelhado (R$ 43,90, de 2ª a 5ª no almoço; R$ 51,90, no jantar; R$ 59, de 6ª, sáb., dom. e fer.). R. Acuruí, 118, Jd. Anália Franco, 2268-2393 (86 lug.). 11h30/15h e 19h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Ohka

A proposta da cozinha é voltar à culinária japonesa tradicional. No salão pouco iluminado, prove os niguiris e as fatias do sashimi de ‘Atum Toro’, cujo preço varia de acordo com o valor diário do peixe. Do cardápio de pratos quentes, é fixo o ‘Katsu Don’, de lombo empanado sobre gohan (arroz) e molho agridoce (R$ 41). R. Professor Carlos de Carvalho, 105, Itaim Bibi, 3078-3979 (72 lug.). 19h30/0h (6ª e sáb., 19h30/0h30; 2ª, até 23h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.



Sushi Yassu

Tradicional, a casa tem peixes frescos, saborosos e bem trabalhados. Entre as sugestões, há o ‘Sudako’, fatias de polvo com salada de pepino ao molho de vinagre (R$ 52). A casa também serve lula com shimeji na chapa (R$ 57). R. Thomaz Gonzaga, 98, Liberdade, 3209-6622 (70 lug.). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. e fer., 12h/16h e 18h/23h15; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



Pizzaria

Bráz Moema

Na casa são servidos mais de 30 sabores de pizzas. Uma das mais pedidas é a ‘Caprese’, com base de muçarela, tomate caqui, muçarela de búfala, manjericão e pesto de azeitonas pretas (R$ 86). A sugestão do pizzaiolo é a ‘Bráz’, com abobrinha refogada, muçarela gratinada e parmesão ralado (R$ 79).

R. Graúna, 125, Moema, 5561-1736 (100 lug.). 18h30/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tio Gino

É uma das pizzarias mais antigas do Ipiranga, fundada em 1963. A nova sede, onde a casa comandada pela família Rodrigues funciona desde 2009, tem três andares. O carro-chefe é a pizza de muçarela (R$ 50). A de calabresa (R$ 65) leva a linguiça defumada pelos próprios pizzaiolos. Todas as redondas têm doze pedaços. R. Labatut, 615, Ipiranga, 2273-6799 (150 lug.). 18h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



Margherita

Nesta pizzaria de dois andares, mais de 60 sabores são servidos durante o jantar, divididos em categorias como queijos, linguiça e defumados. O cliente escolhe a espessura da massa: fina ou tradicional. Destacam-se a pizza ‘Lino’, de muçarela, linguiça calabresa caseira, parmesão e manjericão (R$ 82), e a ‘Genovesa’, feita com muçarela de búfala, pesto de manjericão e tomate cereja (R$ 77). Também no menu está a pizza que dá o nome à casa, a ‘Margherita’, de muçarela, tomate e manjericão (R$ 72). Al. Tietê, 255, Jd. Paulista, 2714-3000 (370 lug.). 18h30/0h30 (4ª e 5ª, até 1h; 6ª, sáb., e véspera de fer., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Veridiana

Primeira filial da famosa casa de Higienópolis, tem dois amplos salões, mezanino e subsolo. As redondas saem com massa média e coberturas com ingredientes de qualidade. No cardápio, clássicos como a ‘Della Nonna’, com calabresa artesanal e muçarela (R$ 82). Tem música ao vivo tocada no piano a partir das 20h. R. José Maria Lisboa, 493, Jd. Paulista, 3559-9151 (290 lug.). 18h30/0h30 (6ª e sáb., até 1h30). Cc.: todos. Cd.: todos.



Português

Tasca do Zé e da Maria

A casa de alma portuguesa serve entradas como o ‘Bacalhau à Beneditini’ (R$ 33). Já o bacalhau confitado (R$ 134) traz o peixe em posta, acompanhado de batatas com azeitonas e cebolinhas confitadas com alcaparras. O menu executivo, com entrada, prato e doces portugueses, custa R$ 63.

R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3064-0107 (42 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tonel Bistrô Lusitano

O serviço é informal e a simpática Dona Hermínia fica atenta para que o prato não venha antes que a saborosa alheira (R$ 34,80) ou outro petisco. Um pedido certeiro é o polvo à lagareiro (R$ 156, para duas pessoas). Outra boa opção é a ‘Bacalhoada Gomes de Sá’ (R$ 109, para duas pessoas). De sobremesa, peça a ‘Baba de Camelo’ (R$ 13,50), um delicioso creme de caramelo. R. Henri Dunant, 1.081, Santo Amaro, 5181-5441 (70 lug.). 12h/15h (sáb., 12h/16h; fecha 2ª, dom. e fer.,). Cc.: todos. Cd.: todos.



Suíço

Era uma Vez um Chalezinho

Gostoso e aconchegante, tem jeito de chalé alpino. Serve fondue de carne ao vinho (R$ 152, para dois), fondue ‘Original’, com queijo gruyère e emental (R$ 125), e filé suíço com presunto cru e Catupiry ao molho madeira e arroz com amêndoas (R$ 80). R. Itapimirum, 11, Morumbi, 3501-9322 (400 lug.). 18h/0h (6ª, sáb. e véspera de fer., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Acrópoles

Nesta casa que serve receitas gregas, o cliente vai até a cozinha para escolher o prato. A ‘Moussaka’, lasanha de berinjela com carne moída e creme (R$ 32), é uma boa opção. Experimente também o polvo ao vinho, escoltado por batatas ao forno e arroz (R$ 77), ou risoto de frutos do mar (R$ 45). De sobremesa, prove a ‘Baclava’, de massa folhada com nozes (R$ 8). R. da Graça, 364, Bom Retiro, 3223-4386 (72 lug.). 7h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.



Badebec

A unidade do Shopping Market Place tem fotos de famosos e grandes vasos decorando o ambiente. O bufê (R$ 49,60, no almoço de 2ª a 6ª; R$ 64,90, fins de semana e feriados) tem saladas e pratos quentes como frango grelhado, ravióli, rondele, crepes e sobremesa. Também serve pratos à la carte, como o medalhão de filé mignon (R$ 56) e o filé de tilápia (R$ 61). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi, 5181-0695 (170 lug.). 12h/15h e 17h30/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom., 12h/17h; fer., 12h/17h e 19h/22h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Feed Food

Dentro da galeria Cartel Zero Onze, o restaurante tem uma cozinha que funciona ininterruptamente e faz pratos como o risoto de abóbora com queijo da Serra da Canastra, servido com farofinha de avelã e amêndoas (R$ 40). Serve também hambúrguer com catchup rústico, acompanhado de batata canoa

(R$ 45). R. Artur de Azevedo, 517, Cerq. César, 4305-7726 (80 lug.). 12h/0h (dom. 13h/17h30; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Lá da Venda

O ambiente é uma mistura de loja, café e restaurante. Prove o pão de queijo, feito com queijo da Serra da Canastra (R$ 6,50). As tortas salgadas, com massa fina e leve, acompanhadas por salada (R$ 30/R$ 35), merecem atenção. Os doces tradicionais, como o manjar branco e o arroz-doce, são deliciosos (R$ 9, cada). R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702 (53 lug.). 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



Kaá

Milhares de plantas decoram o jardim vertical na parede da casa. Entre as sugestões do cardápio estão a costela angus, assada em temperatura baixa, ao molho de especiarias, com risoto de açafrão (R$ 74), e o robalo em crosta de coco, palmito e brócolis (R$ 82). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 279, V. Nova Conceição, 3045-0043 (180 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ruaa

O pequeno salão do restaurante ganha clima de bar nas noites mais agitadas. Prepara ‘Calamari’ — lulas grelhadas com páprica —, acompanhado de papas bravas (R$ 43), e bolinho de pernil tailandês (R$ 23,

6 unid.). De 2ª a 6ª, serve almoço executivo pelo preço do prato principal, com uma entrada e sobremesa. R. Mourato Coelho, 1.168, V. Madalena, 3097-0123 (45 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb. e fer., 13h/0h; dom., 13h/17h; 2ª, 12h/15h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio

De 2ª a 6ª, o restaurante monta bufê de saladas e pratos quentes (R$ 69, por pessoa), com opções como filé de salmão marinado com ervas e filé mignon recheado com brie. Toda 6ª, há receitas com bacalhau, como o bacalhau com erva-doce. R. Gomes de Carvalho, 1.759, V. Olímpia, 3757-3333 (150 lug.). 12h/15h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.