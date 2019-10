A pianista Maria João Pires e a Jazz Sinfônica são destaque de música clássica nesta semana

Andre Mehmari

O compositor faz o lançamento do álbum ‘Música para Cordas’, no qual mostra seu repertório próprio para solistas e orquestras de cordas, como temas encomendados pela São Paulo Companhia de Dança, pela Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e pela Orquestra do Estado de Mato Grosso. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica Brasil

Sob a regência do maestro João Maurício Galindo, a orquestra celebra os 30 anos de carreira com dois concertos em que ressalta a obra de compositores brasileiros. O cantor Ed Motta participa como convidado especial. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (4) e sáb. (5), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria João Pires

A pianista portuguesa faz apresentação em que interpreta obras de Chopin e Beethoven. A renda do espetáculo será revertida para as obras de reforma do Teatro Cultura Artística. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (8), 21h. R$ 200/R$ 1.000. Cc.: todos. Cd.: todos

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Com a regência da maestrina Marin Alsop, a orquestra tem como convidado o músico Wu Wei, que toca o sheng, instrumento milenar chinês. No programa, obras de Huang Ruo e George Gershwin. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (10) e 11/10, 20h30; 12/10, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto da Cidade

O quarteto de cordas convida o pianista Fábio Martino para o concerto ‘O Piano e o Quarteto’, no qual apresentam as obras ‘Quinteto em Dó Maior’, de Nicolai Medner, e ‘Quinteto, Op. 44’, de Robert Schumann. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (10), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos..