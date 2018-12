‘A Pé Ele Não Vai Longe’, com Jonah Hill, é uma das estreias da semana; confira a programação

A Pé Ele Não Vai Longe

(Don't Worry, He Won't Get Far On Foot, EUA/2018, 114 min) – Drama. Dir. Gus Van Sant. Com Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara. John Callahan é um homem conturbado que, bêbado, bate o carro e sofre um grave acidente. Tetraplégico, ele transforma sua vida, tornando-se um dos cartunistas mais improváveis, ácidos e perseverantes do mundo, usando as limitações físicas para desenvolver uma carreira artística com a ajuda de sua namorada e de um simpático padrinho. 14 anos.

O Confeiteiro

(The Cakemaker, Alemanha-Israel/2018, 105 min.) – Drama. Dir. Ofir Raul Graizer. Com Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller. Thomas viaja em busca da mulher e do filho de Oren, seu amante morto. Por lá, começa a trabalhar para a viúva dele, que não conhece seu segredo.

Culpa

(Den Skyldige, Dinamarca/2018, 88 min.) – Suspense. Dir. Gustav Möller. Com Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro. Um policial é surpreendido pelo chamado de uma vítima de sequestro. Ela desliga antes de ser pega pelo sequestrador e o homem precisa descobrir como salvá-la. 14 anos.

Emma e as Cores da Vida

(Il Colore Nascosto Delle Cose, Itália-França-Suíça/2018, 117 min.) – Drama. Dir. Silvio Soldini. Com Adriano Giannini, Valeria Golino, Arianna Scommegna. Teo é um publicitário que divide seu tempo entre a amante e a namorada. Um dia, ele conhece Emma, uma mulher cega, e os dois se envolvem. 14 anos.

Era Uma Vez Um Deadpool

(Once Upon a Deadpool, EUA/2018, 118 min.) – Comédia. Dir. David Leitch. Com Ryan Reynolds. Versão de 'Deadpool 2' destinada a menores, o filme traz Wade Wilson lendo suas grandes aventuras para Fred Savage. 14 anos.