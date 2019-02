Bares e baladas: confira as dicas para o fim de semana

O Pátio SP convidou o chef Alex Sandro para reformular seu cardápio. Entre as novidades, está a ‘Panelinha Chic’ (R$ 42; foto), com arroz branco, trio de pimentão, cubos de filé mignon, linguiça toscana e dois ovos fritos. R. Mourato Coelho, 1.272, V. Madalena, 2386-0908. 11h30/15h e 17h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

NOVOS

Escambo Gastronomia & Nanocervejaria

Instalado na região do Paraíso desde 2012, um pequeno hostel mudou de identidade e se transformou no novo bar com cervejas artesanais de fabricação própria. No balcão ou nas mesas do 1º andar, os frequentadores escutam sucessos de rock clássico enquanto experimentam boas receitas, como a Pumpkin Ale (R$ 10), uma cerveja de abóbora bem leve. A American Wheat (R$ 10) e a Hop Lager (R$ 12) também fazem sucesso. R. Cel. Oscar Porto, 33, Paraíso, 3051-5344. 12h/15h e 18h/23h30 (sáb., 12h/

0h; dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Mestre das Batidas

O português Armando Carvalho Barros garante: suas batidas são preparadas só com frutas naturais, nada de polpa congelada. Uma das campeãs de pedidos é a de coco com vodca(R$ 19), assim como a de bombom Sonho de Valsa, com licor de cacau, leite condensado e vodca (R$ 19). Aberto em 1963, o bar prepara a linguiça grelhada em um fogareiro a álcool(R$ 48) e o tradicional bolinho de bacalhau (R$ 44, a porção). R. Clodomiro Amazonas, 440, Itaim Bibi, 3168-7418. 6h/0h (5ª a sáb., 6h/1h; dom., 6h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Cachaçaria Ouro Verde

O bar serve cerca de 90 rótulos de cachaça, com marcas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará. Nem todas as cachaças estão listadas no menu. Peça a Nova Aliança (R$ 11,90, a dose), envelhecida em barril de bálsamo. Ex-funcionários do Bar do Giba, os sócios buscaram inspiração na culinária nordestina e em clássicos de boteco. O cardápio inclui petiscos como o ‘Bolinho Leblon’ (R$ 6, cada), com feijão preto, couve, linguiça defumada e bacon, e a coxinha de carne-seca com Catupiry (R$ 6,80, cada).R. do Oratório, 1.750, Mooca, 2084-0508. 17h30/1h (sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/23h; fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR



1101 Bar

O enorme balcão e a área externa com plantas suspensas dão charme ao bar. Não deixe de provar a batata rústica da casa (R$ 26), que combina canela com páprica doce e picante. Ela vem em porção e também acompanha lanches como o ‘Ministro Burguer’ (R$ 39), que acompanha batatas fritas e salada. Para beber, há coquetéis como o ‘Gim Tônica Especiarias’ (R$ 29), com bitter caseiro, limão-cravo e canela em pau. Também serve almoço executivo, a partir de R$ 31, de 3ª a 6ª. O local trabalha com comanda individual. Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.101, Jd. Paulista, 2385-0671. 11h45/15h e 19h/0h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatu Bola

No salão espaçoso são servidos vários tipos de caipirinha (R$ 24,99/R$ 27,99), como a de rapadura com limão. As cervejas de garrafa vêm bem geladas (R$ 15,99, Brahma, Original, Serramalte e Buweiser). Para acompanhar, a porção ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 114, para três) traz frango, picanha, fraldinha e linguiça toscana.R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Bloco Gambiarra e Tiago Abravanel

A Gambiarra, que celebra a música brasileira, se junta a Tiago Abravanel para fazer seu esquenta de carnaval. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (9), 23h. R$ 25/R$ 35.Cc.: todos. Cd.: todos.

Double Attack!

A festa é dedicada ao pop, funk, black e rock. Na playlist, nomes como Beyoncé, Lana Del Rey, Bruno Mars e Led Zeppelin. A segunda pista é um Espaço Gamer, equipado com fliperamas, karaokê e vídeo games. Beco 203. R. Augusta, 609, Centro, 3969-0203. Sáb. (9), 23h/5h30. R$ 60/R$ 90.

Grito de Carnaval do Pirajá

No clima das antigas matinês de carnaval, o bar promove um evento que promete atrair foliões de todas as idades. A novidade deste ano é uma marchinha composta pelo músico Moacyr Luz, padrinho do estabelecimento. Bar Pirajá. Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3812-2063. Dom. (10), 11h/16h.