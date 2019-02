‘A Morte Te Dá Parabéns 2’ e ‘Sai de Baixo – O Filme’ estreiam esta semana em São Paulo; confira a programação

Dogman

(Itália-França/2019, 102 min) – Drama. Dir. Matteo Garrone. Com Marcello Fonte. Um gerente de pet shop é persuadido por Simoncino, homem que o envolve em planos criminosos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Homem Livre

(Brasil/2017, 83 min) – Drama. Dir. Alvaro Furloni. Com Armando Babaioff. Um ex-ídolo do rock deixa a cadeia e se abriga em uma igreja, onde deseja ser esquecido. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Lembro Mais dos Corvos

(Brasil/2018, 105 min.) – Documentário. Dir. Gustavo Vinagre. Com Julia Katharine. Uma atriz transexual conta sua história de autoaceitação em um monólogo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Made in Italy

(Itália/2018, 104 min) – Drama. Dir. Luciano Ligabue. Com Stefano Accorsi. Com dificuldade para manter o relacionamento, Riko encontra alívio nas noitadas com os amigos, que decidem levá-lo a Roma. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Morte Te Dá Parabéns 2

(Happy Death Day 2U, EUA/2019, 100 min.) – Terror. Dir. Christopher Landon. Com Jessica Rothe. Tree Gelbman morre e volta ao dia anterior inúmeras vezes. Nessa situação, ela reencontra Lori, que busca vingança. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Normandia Nua

(Normandie Nue, França/2018, 110 min.) – Drama. Dir. Philippe Le Guay. Com François Cluzet. Uma pequena cidade sofre com a crise econômica. O prefeito enxerga na passagem de um fotógrafo, conhecido por deixar multidões nuas em suas obras, a saída para salvar o povo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Querido Menino

(Beautiful Boy, EUA/2018, 121 min.) – Drama. Dir. Felix Van Groeningen. Com Steve Carell. David Sheff vive com a segunda esposa e os filhos. O mais velho deles, Nic, é viciado em metanfetaminas, o que abala a todos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Sai de Baixo – O Filme

(Brasil/2019, 83 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Tom Cavalcante, Miguel Falabella. Caco Antibes sai da cadeia e descobre que a família mais conhecida do Arouche agora mora de favor no quarto do porteiro Ribamar. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Todos Já Sabem

(Todos lo Saben, Espanha/2019, 133 min.) – Drama. Dir. Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem. Laura retorna à Espanha para o casamento da irmã. Lá, encontra um antigo namorado. Na festa, um crime é cometido. 10 anos. Confira salas e horários de exibição