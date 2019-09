A Banda Mais Bonita da Cidade, Jaloo e  Melim entre as opções de shows no domingo (29/9)

A Banda Mais Bonita da Cidade

Para comemorar os 10 anos de carreira, a banda enfileira seus maiores sucessos, entre eles, ‘Oração’,’Canção Pra Não Voltar’ e ‘O Mais Feliz da Vida’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (29), 19h. R$ 40/ R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ela apresenta o show do álbum ‘Canto da noite na boca do vento’, que dedicou ao repertório da sambista Dona Ivone Lara. São músicas como ‘Canto do Meu Viver’, ‘Alguém Me Avisou’ e ‘Adeus Timidez’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gang 90

O show ‘A Nossa Onda de Amor Não Há Quem Corte’ é uma homenagem a Júlio Barroso, morto há 35 anos, criador do Gang 90 & Absurdettes. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (29), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Apontado com uma das mais importações revelações da música brasileira, o cantor apresenta o show de seu mais recente álbum, ‘ft’, em que explora parcerias com outros compositores e cantores. [ROTTEXTOBOLD]Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (29), 18h e 20h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jean Garfunkel

Em ‘Poemania Crônica Show’, o cantor e compositor relembra músicas de sua autoria, entre elas, ‘Calcanhar de Aquiles’, ‘Gato Gaiato’ e ‘Não Vale a Pena’. Bar do Alemão (46 lug.). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. Dom. (29), 19h30. R$ 30.

Marina de La Riva

‘Memórias de um Jardim: Inverno’ é o nome do novo projeto da cantora que une música e poesia que falam sobre como a vida é feita de ciclos.Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (29), 18h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

MC Marechal

O artista apresenta show com novas músicas e outras mais conhecidas de seu repertório, como ‘Viagem’ e ‘Griot’. Sesc Itaquera. Praça de Eventos.. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (29), 15h30. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Melim

Representante do pop chamado de “good vibes”, o grupo enfileira sucessos como ‘Meu Abrigo’, ‘Ouvi Dizer’ e ‘Dois Corações’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Dom. (29), 18h. R$ 100/ R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música de Montagem

Acompanhado por um septeto, o compositor Sergio Molina apresenta o projeto no qual, por meio de músicas próprias, apresenta as mudanças no processo de composição após os anos 1960. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h30; dom. (29), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Planta e Raiz

A banda, dona de sucessos como ‘Aquele Lugar’ e ‘Com Certeza’, traz a turnê de seu novo trabalho, ‘Exército Delirante’. Sesc Guarulhos. Ginásio. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (29). 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Samba Delas

Composto por mulheres atuantes em diversas comunidades e agremiações da cidade, o grupo, que tem dez anos de carreira, ressalta a presença feminina no samba interpretando músicas de Cartola, Dona Ivone Lara, entre outros. IMS Paulista. Térreo (180 lug.). Av. Paulista, 2424, metrô Consolação, 2842-9120. Dom. (29), 16h. Grátis.

Tetê Espíndola e Alzira E.

As irmãs apresentam releituras de clássicos populares, polcas e guarânias no lançamento do álbum ‘Recuerdos’. Além de um grupo de músicos, elas estarão acompanhadas por um camerata de cordas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

The Manhattan’s

O grupo americano, na estrada desde o início dos anos 1960, faz um show recheado de soul music. Entre os sucessos, ‘Crazy’, ‘Forever by Your Side’ e ‘Just The Lonely Talking Again’ têm lugar garantido no roteiro. [ROTTEXTOBOLD] Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (29), 20h30. R$ 130/ R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toninho Horta

O músico mineiro, que participou do Clube da Esquina, completa 50 anos de carreira em um show no qual mostra, acompanhado da Orquestra Fantasma, o seu mais recente trabalho, ‘Belo Horizonte’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tony Gordon

O cantor, que já soma mais de 30 anos de carreira, reúne um repertório de sucessos do blues, soul e jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (29), 20h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.