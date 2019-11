A Árvore de Natal do Ibirapuera está entre as opções de passeios em São Paulo

Temporada Natalina

+ Instalada no gramado em frente ao Monumento às Bandeiras, a Árvore de Natal do Ibirapuera deste ano conta com 21 laços de veludo na decoração. Sem nenhuma lâmpada na estrutura, a iluminação será feita apenas por projeções com cenas natalinas. No local, um coral fará apresentações aos sábados, sempre às 19h e às 20h30, até o dia 21/12. Neste sábado (30), data da inauguração oficial, o coro e apresenta excepcionalmente às 20h, com participação da cantora Paula Lima. Na fonte do parque, o tradicional show de luzes (foto) tem três sessões diárias: 20h, 20h30 e 21h. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Grátis. Até 5/1/2020.

Confira outras opções de passeios em São Paulo:

4ª Feira de Produtos Artesanais

Organizada pela Paróquia San Gennaro, na Mooca, a feira reúne 65 expositores com produtos de artesanato, decoração, roupas, acessórios, cosméticos e enfeites natalinos. Uma feira de adoção de cães e gatos também ocorre no local, com apoio da ONG Pets das Dindas. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3209-0089. Sáb. (30), 10h/19h. Grátis.



Família no Parque

A programação reúne atividades ao ar livre no Parque Villa-Lobos, como um tobogã com 15 metros de altura, brinquedos infláveis e cama elástica. A entrada para cada brinquedo custa R$ 6. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3253-7148. Sáb. e dom., 10h/18h. R$ 6. Até 22/12.

Feira de Produtos Orgânicos

No térreo da unidade Sesc Avenida Paulista, pequenos produtores vendem frutas, legumes, grãos e outros alimentos orgânicos. Após a feira, o Grupo Cupuaçu apresenta, às 16h30, o espetáculo de dança e música ‘O Auto do Bumba-Meu-Boi’ – não é necessário retirar ingresso. Sesc Avenida Paulista. Praça. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (1º), 10h30/16h. Grátis.

Moema Festas – Natal

O evento reúne diversas opções de gastronomia, feirinha de artesanato, atrações infantis e espaço voltado para animais de estimação. Pça. N. S. Aparecida, s/nº, Moema. Sáb. (30), 10h/22h; dom. (1º), 10h/20h. Grátis (pede-se a doação de um brinquedo).

Quilombos Urbanos e Territórios Negros

Dedicado ao Mês da Consciência Negra, o passeio conduzido por integrantes do Coletivo Pisa e pelo ensaísta Abilio Ferreira aborda alguns dos quilombos de São Paulo e outras narrativas relacionadas à cultura negra em pontos da região central da cidade. O valor do ingresso inclui um almoço na unidade do Sesc Bom Retiro. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (30), 10h. R$ 40/R$ 60.

Semana Modos de Acessar 2019

Dedicado ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, em 3/12, o Sesc Bom Retiro reúne programação especial com uma visita guiada à exposição ‘Fernando Lemos – Mais a Mais ou Menos’, na 4ª (4) e no dia 6/12, às 15h30, e também apresentações do espetáculo teatral ‘Alice no Escuro’, de Thereza Piffer – nos dias 7/12, às 18h, e 8/12, às 19h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Grátis.

Virada Inclusiva

A 10ª edição do evento, que dá visibilidade às pessoas com deficiência, reúne atrações em diversos locais da cidade. Hoje (29), o Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455) recebe apresentações de música cigana (15h), MPB (17h) e danças étnicas (17h), no Palco Maria de Lourdes Guarda. No domingo (1º), às 16h, a Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630) organiza a Hora do Conto, com contação de histórias da literatura infantojuvenil e interpretação em libras. 6ª (29) a 3ª (3). Grátis. Inf.: bit.ly/VirInc19

Wind up

O local é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, disponível para adultos e crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula com dicas para um voo seguro e divertido. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. R$ 96.