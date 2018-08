‘A Aparição’ e ‘Você Nunca Esteve Realmente Aqui’ estão entre as estreias de cinema

Acrimônia

(Acrimony, Estados Unidos/2018, 120 min.) – Suspense. Dir. Tyler Perry. Com Taraji P. Henson, Danielle Nicolet, Jazmyn Simon. Melinda sempre foi fiel, porém está cansada de ficar ao lado do marido preguiçoso, Robert. Ela se divorcia após o homem fazer com que perca a casa de sua família, mas, meses depois, descobre que o ex-marido ficou rico e está noivo de outra mulher. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Animal Cordial

(Brasil/2018, 96 min.) – Suspense. Dir. Gabriela Amaral Almeida. Com Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos. Em São Paulo, o arrogante Inácio é o dono de um restaurante de classe média, gerenciado com mãos de ferro. Quando o estabelecimento é assaltado por uma dupla de bandidos, os funcionários precisam encontrar meios de controlar a situação e também lidar com os clientes que ainda permanecem na casa. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

A Aparição

(L’Apparition, França/2017, 137 min.) – Drama. Dir. Xavier Giannoli. Com Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao. Na França, uma jovem de 18 anos alega ter visto a Virgem Maria em pessoa. A notícia logo se espalha, e milhares de peregrinos se deslocam até o local da suposta aparição. Jacques, um repórter cético de um famoso jornal francês, é então convidado pelo Vaticano para participar da investigação do caso. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Fátima – O Último Mistério

(Fátima – El Último Misterio, Espanha/2017, 80 min.) – Documentário. Dir. Andrés Garrigó. Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Mesmo em dúvida, por conta de sua falta de religiosidade, ela aceita participar do projeto. E as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Os Incontestáveis

(Brasil/2017, 83 min.) – Aventura. Dir. Alexandre Serafini. Com Fabio Mozine, Will Just, Tonico Pereira. Belmont convida o irmão Maurício para uma viagem em busca de um carro Maverick, que pertencia ao seu pai, desaparecido há anos. Os dois embarcam em uma aventura familiar movida a conhaque, rock pesado, humor negro e psicodelia. No caminho, confrontam o passado para, finalmente, encarar um novo destino. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Megatubarão

(The Meg, Estados Unidos/2018, 114 min.) – Suspense. Dir. Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson. A tripulação de um submarino fica presa na fossa mais profunda do Oceano Pacífico após ser atacada por uma criatura pré-histórica, considerada extinta. Trata-se de um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Para Sempre Chape

(Brasil/2018, 74 min.) – Documentário. Dir. Luis Ara Hermida. Com Jakson Follmann, Neto, Alan Ruschel. Em 2016, a Chapecoense se classificou para a final da Copa Sul-americana, algo inédito para o clube até então. Mas a trajetória histórica foi interrompida no dia 28 de novembro do mesmo ano, quando o avião que transportava o time para a grande partida sofreu um grave acidente, provocando a morte de 71 pessoas. Livre. Confira salas e horários de exibição

Ser Tão Velho Cerrado

(Brasil/2018, 96 min.) – Documentário. Dir. André D’Elia. Moradores da Chapada dos Veadeiros, preocupados com o fim do cerrado em Goiás, procuram formas de desenvolver a região sem agredir o meio ambiente. O desafio, agora, é conciliar os interesses relacionados ao manejo da Área de Proteção Ambiental do Pouso Alto. Livre. Confira salas e horários de exibição

Tesnota

(Rússia/2017, 118 min.) – Drama. Dir. Kantemir Balagov. Com Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova. Sul da Rússia, 1998: uma família experimenta momentos de tensão quando o filho caçula não volta para casa com a noiva. No dia seguinte, uma carta pedindo o resgate confirma o sequestro. E a família começa, então, a abrir mão de todos os bens materiais para tê-los de volta. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Vidas à Deriva

(Adrifit, Estados Unidos/2018, 96 min.) – Drama. Dir. Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas. Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Virgens Acorrentadas

(Virgin Cheerleaders in Chains, Estados Unidos-Brasil/2017, 94 min.) – Terror. Dir. Paulo Biscaia Filho. Com Elizabeth Maxwell, Ezekiel Z. Swinford, Kelsey Pribilski. Jovem aspirante a diretor de filmes de terror, Shanev escreve um roteiro muito bom, mas não consegue o dinheiro necessário para produzi-lo. Por isso, ele e a namorada mudam os planos e constroem uma história mais simples. Nasce ‘Virgens Acorrentadas’. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Você Nunca Esteve Realmente Aqui

(You Were Never Really Here, Reino Unido-França-Estados Unidos/2017, 90 min.) – Suspense. Dir. Lynne Ramsay. Com Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman. Na trama, um veterano de guerra trabalha no resgate de mulheres mantidas em cativeiro como escravas sexuais. Depois de uma missão frustrada num bordel de Manhattan, porém, o homem passa a ser duramente criticado. E o resultado é uma onda de violência sem precedentes. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

