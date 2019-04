9 dicas de bares e baladas para o fim de semana e feriado em São Paulo

BARES

NOVOS

Cervejaria Daoravida

Inaugurada em outubro de 2018, a cervejaria mudou-se, em março, para um espaço maior, na mesma rua. São dez opções de cerveja, como a boa Maria Bonita (R$ 16/R$ 25), uma Brut IPA de acerola. Os sanduíches da casa levam nomes de vias famosas do bairro, como o hambúrguer ‘Paes de Barros’ (R$ 30), servido no brioche, com cheddar, bacon, cebola caramelizada e maionese. R. Celso de Azevedo Marques, 177, Mooca, 3294-8958. 17h/22h (sáb., 11h/22h; dom., 11h/14h; fecha 2ª e 3ª). 4ª (1º), 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo, a partir de R$ 8. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 25). R. da Consolação, 455, Consolação, 98477-8849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Buraco

Apesar do nome pouco lisonjeiro, o bar serve uma das melhores gins-tônicas da cidade: a refrescante ‘Chinaski’ (R$ 25) leva gim com chá mate, suco de limão-siciliano e água tônica, servida em um copo generoso. Da rua, esse verdadeiro achado quase passa despercebido, considerando a entrada discreta e um estreito lance de escadas, mas as luzes néon do salão dão a deixa. Os clientes se acomodam no balcão ou nos sofás, um deles com o letreiro que traz os dizeres ‘hoje sim’ ou ‘hoje não’, que varia dependendo do dia. Para comer, tem opções como mix de nuts (R$ 10) ou o ‘Onigiri’ (R$ 8), bolinho de arroz japonês. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 281, V. Buarque, 3223-3321. 19h/1h (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Raiz Bar

A casa comemora o Dia Internacional do Jazz, na 3ª (30), com apresentação do clarinetista Tito Martino, que toca clássicos a partir das 21h30. O bar de estilo ‘speakeasy’ serve coquetéis como o ‘Plantar’s Punch’ (R$ 29), feito com rum branco, toque de bourbon, calda de abacaxi com laranja, limão, grenadine e grapefruit. No cardápio de comidinhas, opções como o sanduíche de copa, lombo desfiado, mostarda Dijon e rúcula (R$ 28). R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3010. 3ª (30), 19h/1h. Entrada: R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Riviera Jazz Night

No Riviera Bar, a programação em homenagem ao Dia Internacional do Jazz conta com apresentação da banda Jazz Tryo + 1, na 3ª (30), com repertório dedicado aos sucessos do jazz mundial. Av. Paulista, 2.584, Consolação, 3258-1268. 3ª (30), 20h30/0h. Couv. art.: R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Baile Profano

A festa do DJ Andi Pereira mistura funk com vertentes da música eletrônica. Participam nomes como Ubunto e Leiloca Pantoja. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação. 3ª (30), 23h30/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/ProfJer

Clube dos 30

A festa é dedicada à programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks. A playlist não deixa de fora bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (27), 22h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/Clube30Tk

Existe Amor em SP

Em duas pistas de dança, música brasileira, funk e ritmos latinos embalam as 12 horas de festa com entrada gratuita. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Sáb. (27), 18h/6h. Grátis. Inf.: bit.ly/AmoreSP

Ross From Friends

DJs e coletivos de música eletrônica comandam a festa criada no Reino Unido, com nomes como Vic Ortiz e Belisa, que tocam sets de house music. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda. 6ª (26), 23h/6h. R$ 70. Vendas pelo site: www.sympla.com.br