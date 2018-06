9 baladas para celebrar a Semana do Orgulho LGBT em São Paulo

Blue Space

A casa costuma lotar durante a semana da Parada LGBT. Nesta 6ª (1º), a festa Bigger Pride dedica espaço à tribo gay dos ‘ursos’ e seus admiradores. No sábado (2), a Blue Night recebe os DJs Robson Mouse e Feeling; performers como Ikaro Kadoshi e Penelopy Jean; e shows de comédia com nomes como Valentinni e Michelly Summer. E, no domingo (3), a Matinê Blue Space tem música eletrônica e shows de performers como Musa Von Carter e Silvetty Montilla. Blue Space. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 6ª (1º) e sáb. (2), 23h; dom. (3), 20h. R$ 35/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Bear Night Pride Party

Dedicada à tribo gay dos ‘ursos’, a balada anima a noite de pré-Parada com muita eletrônica na recém-inaugurada Elleven SP, localizada em uma esquina da Augusta. Al. Franca, 1.100, Jd. Paulistano, 3081-4124. Sáb. (2), 23h/6h. R$ 20/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

A Cor Dessa Cidade Sou Eu – Orgástica

A festa open bar tem oito horas de festa e dez opções de bebidas. Entre as duas pistas, ritmos como pop, funk, pop rock e indie. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 4508-7256. 6ª (1º), 22h/6h. R$ 60/R$ 80. Inf.: bit.ly/CorBlitz

Meu Santo É Pop Convida

Especialmente na Semana do Orgulho LGBT, a festa recebe os DJs dos principais blocos LGBT de carnaval, como Domingo Ela Não Vai, Batekoo e Desculpa Qualquer Coisa. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 4508-7256. Dom. (3), 17h/0h. R$ 15. Inf.: bit.ly/SantoPop

Milkshake Festival

Mais de 30 atrações fazem parte da 2ª edição brasileira do festival, criado na Holanda. A programação, dividida em quatro palcos, inclui apresentações de Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Gretchen, Gloria Groove e Lia Clark. O evento também recebe o grupo Balão Mágico, que acaba de voltar aos palcos. Grandes nomes da cena eletrônica ocupam o Supertoys Stage. Já o We Love Your Soul Stage terá hits de R&B, hip hop e dance music, em cenário inspirado nos cabarés franceses. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 30, Santana. Sáb. (2), 16h/8h. R$ 360/R$ 760. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

QDZ

A edição especial da Parada LGBT toca o melhor do pop e do funk e recebe drag queens como CeCe Grace e Gus Tra, além de apresentação da convidada Mia Badgyal. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. 6ª (1º), 23h30/6h. R$ 50/R$ 100. Inf.: bit.ly/QDZLGBT

Que Delícia Ser Viado

A festa, com nome inspirado em um dos hits do último carnaval, fica a duas quadras do final do trajeto da Parada do Orgulho LGBT. Os DJs Armando Saullo (Bloco Agrada Gregos) e Rodolfo Bravat participam do line-up, que conta com shows de drags e outras surpresas durante a noite. Zero Club. R. Santo Antônio, 570, Bela Vista. Dom. (3), 18h/0h. R$ 10/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Rebobinights

A festa pré-Parada toca os principais hinos da comunidade LGBT, com hits de artistas como Madonna, George Michael, Cher e Britney Spears. ZIG. R. Álvaro de Carvalho, 190, Centro. Sáb. (2), 23h/7h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Segue o Vale

A edição da festa pré-Parada LGBT toca pop, funk e eletrônica com os DJs Caio Neiva, Vitor Marchi e Thabata Vespucci. Para entrar no clima, maquiadores participam da noite e preparam maquiagens com glitter para os frequentadores. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. 6ª (1º), 23h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/EspDLGBT