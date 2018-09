9 atrações infantis para o fim de semana em SP

+ Em seu novo espetáculo, A Menina e o Tempo, a Trupe Pé de Histórias faz uma divertida mistura de teatro, música ao vivo e vídeo. No enredo, Nina é uma garotinha que acumula tantos afazeres que nunca lhe sobra tempo para brincar. No domingo, quando ela e seu pai passariam o dia se divertindo juntos, ambos se perdem em seus smartphones e, com isso, uma fenda no tempo se abre! Agora, sem energia nem Wi-Fi, ela não tem como acessar os aplicativos para voltar pra casa.

Para conseguir resgatar o pai e ainda aproveitar o tempo perdido, Nina terá de contar com a ajuda de Antígona, uma simpática tartaruga; a libélula Efêmera; e uma siri chamada… Siri. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/11.

+ No show Vida de Criança, Isadora Canto faz uma homenagem aos pequeninos que saíram das barrigas de suas mamães e tomaram conta do mundo com suas descobertas e deslumbramentos. No repertório, canções que relatam experiências como o medo do escuro, a dificuldade da criança em passar da fralda para o penico, e tantos outros momentos da infância. Livre. Sesc São Caetano. R. Piauí, 554, 4223-8800, Sáb. (29), 16h. Grátis.

+ O espetáculo Ser Você e Ainda Ser Eu foi desenvolvido a partir da experiência da maternidade e também da observação das relações com os bebês, criando uma montagem delicada e sensível. Nas cenas, carregadas de poesia e muita música ao vivo, três atrizes contam a incrível trajetória de nascer, crescer e tornar-se outro. Com o Grupo Mão na Luva. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (29), 15h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



O Show da Luna

Inspirado na série de TV, o espetáculo leva a cientista mais querida entre os pequenos para o palco. No divertido show, cheio de canções, danças e fantasia, Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar descobrir respostas para questões do tipo: Como a água vira chuva? Será que existe vida em Marte? Por que as bolhas de sabão são redondas? 60 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (29), 15h. R$ 60/R$ 120.

TEATRO

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro Por Um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (29) e dom. (30), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Numvaiduê

O espetáculo dos Doutores da Alegria é conduzido por palhaços ‘besteirologistas’, que exploram sonhos e fantasias em um hospital abandonado. 60 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. (29) e dom. (30), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Pedro e o Lobo

Utilizando a técnica do teatro negro – que torna os manipuladores invisíveis ao olhar do espectador -, cenários escuros e muito jogo de cores e luzes, a peça da Cia. Imago, escrita em 1936 pelo compositor russo Sergei Prokofiev, remete ao conto do corajoso menino que quer capturar o lobo na floresta para salvar seus amigos bichos. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica. Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº. Sáb. (29) e dom. (30), 17h. R$ 40.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 16/12.

Teatrando

O projeto cultural encerra a temporada deste ano com dois espetáculos: no sábado (29), ‘Inspetor Bugigangas’, da Cia. Conte Outra Vez, apresenta a história de um policial que se transformou em robô. No domingo (30), ‘Monotenção’ traz o artista Danda, que apresenta suas habilidades circenses em um monociclo. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. Sáb. (29) e dom. (30), 15h. Grátis.