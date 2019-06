9 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ O arraial do restaurante temático Chácara Turma da Mônica promove almoço com cardápio especial e quitutes típicos, ‘corrida do saco’, oficinas de bolo de milho e confecção de adereços juninos, além de quadrilha com a participação dos personagens Chico Bento e Rosinha (apenas no domingo). Ao longo do dia, haverá outras brincadeiras tradicionais, como ‘jogo de argola’ e ‘boca do palhaço’, com entrega de prendas.

No bufê, há opções como maçã do amor, pamonha, pinhão, milho, pastel, croquete, mandioca, além de grelhados e saladas. Os valores, por pessoa, não incluem taxa de serviço ou bebidas. Livre. R. Ferreira de Araújo, 601, 3034-3910. Sáb. (15) e dom. (16), 12h/16h30. Bufê: R$ 109 (3 a 4 anos, R$ 30; 5 a 10 anos, R$ 60).

+ O Sítio do Carroção, a 150 km de São Paulo, abre as portas para que crianças e famílias possam aproveitar o local durante um dia inteiro. Em meio a muito verde, há mais de 15 opções de atividades, entre esqueletos de dinossauros, grutas com águas aquecidas, trilhas misteriosas e até passeio de caravela. A diária inclui coffee break e almoço. Pça. da Bandeira, 32, Tatuí (SP), (15) 3305-2000. Dom. (16) ou 29/6, 9h/17h. R$ 325 (até 2 anos, grátis; 3 a 5 anos, desconto de 50%).

+ A Mãetinê, evento criado para mamães, papais, grávidas e pequeninos curtirem uma balada, faz sua edição junina. Separe as roupas típicas para aproveitar a festa – que reúne forró e muita música brasileira, com a DJ Paula Mar; feira de mães empreendedoras; ‘Dança Materna’ para famílias com bebês até 3 anos (15h); além de comidinhas e bebidas típicas. Livre. Pé Descalço. Av. Brig. Faria Lima, 760, Pinheiros, 98222-0330. Dom. (16), 14h/18h. R$ 20.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





MÚSICA

Forróck

Conduzido pelo grupo Beatles para Crianças, o show com clima de festa junina apresenta clássicos do quarteto de Liverpool em ritmos como xote, baião, maracatu e ciranda. Canções como ‘Asa Branca’, ‘Olha pro Céu’ e ‘Só Quero um Xodó’ farão parte do repertório. 90 min. Livre. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (16), 15h30. R$ 80.

TEATRO

Era uma Vez um Tirano

Inspirado no livro homônimo de Ana Maria Machado, lançado em 1982, o espetáculo do Grupo Prole conta a história de um país cuja harmonia é ameaçada por um tirano, que decide proibir tudo – até as cores e as estrelas. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 6/7.

Existo!

Com produção da Cia. La Leche e direção de Cris Lozano, o espetáculo acompanha a história de Luan, menino que vive em uma torre com a mãe e recebe a visita de vários animais. O roteiro aborda temas como liberdade e padrões impostos pela sociedade. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 5ª (20). 3ª a 5ª, 10h30 e 14h30; dom. e fer., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 27/6.

Isso É Coisa de Criança

Da Cia. Truks, o espetáculo é o resultado de dezenas de oficinas feitas por crianças de 6 a 11 anos. No palco, as cenas materializam criações como o bule que produz o suco que a imaginação mandar, uma revoada de gaiolas movidas pelas almas dos pássaros e o menino capaz de pular até as nuvens. Sesc Santo Amaro. Teatro (278 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia dom. (16). Dom., 16h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 21/7.

O Mundo de Hundertwasser

Inspirado nas obras do austríaco Friedensreich Hundertwasser, o espetáculo é dirigido por Alvaro Assad e acompanha a relação entre um artista e a pequena Branca, garota que nunca teve contato com cores de verdade e só tem acesso a telas e janelas pelo próprio computador. 60 min. Livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 30/6.

Vamos Comprar um Poeta

O musical infantojuvenil retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista e racional, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.