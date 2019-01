9 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Sempre aos sábados, a Cine Meninada apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (5), será exibido ‘Procurando Dory’ (foto), filme dirigido por Andrew Stanton e Angus MacLane, sequência de ‘Procurando Nemo’. 97 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (5), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

AÇÃO

Escape Júnior

Explorar o porão de um navio pirata; solucionar as charadas do laboratório do doutor Maquiavel; descobrir o que há no sótão do colégio. Esses são os temas propostos nas salas do lugar. Lá dentro, as crianças têm 60 minutos para desvendar um mistério, resolver problemas matemáticos, levantar dados sobre ciência, história e geografia e lidar com informações sobre o corpo humano. Os grupos são compostos por quatro a oito crianças, que participam da brincadeira acompanhadas por um monitor do local. 7 a 13 anos. R. Brentano, 513, V. Leopoldina, 4324-0444. 14h/20h (fecha 2ª). R$ 65 (por criança).

CINEMA

Cine Kids

Nesta edição, o projeto exibe ‘Frozen – Uma Aventura Congelante’, que acompanha a história da caçula Anna e sua irmã Elsa. Após a morte dos pais, as duas crescem isoladas no castelo da família até o dia em que Elsa deve assumir o reinado. Com o reencontro das duas, ela decide ir embora para sempre e provoca o congelamento do reino. Dirigido por Chris Buck e Jennifer Lee. 102 min. Livre. Museu da Imagem e do Som. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117 4777. Sáb. (5), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

O Homem Foca

Guga Morales é um artista circense que atua predominantemente nas ruas. No espetáculo, ele mistura números de equilíbrio e malabarismo, em apresentações com bolas de diversos tamanhos, pulando corda e se equilibrando em um monociclo de dois metros de altura. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Tenda. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (5), 16h. Grátis.

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8.

MUSEU

Catavento Cultural

O museu interativo de ciências tem mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas nas seções ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’. Tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas das atrações. O borboletário – uma grande cúpula no jardim – convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Outra instalação é o Mundo das Abelhas, dividido em três estações que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos. Livre. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis).

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: aquariodesaopaulo.com.br

TEATRO

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1.

Pequena Magdalena

Para as férias, o espetáculo sobre a pintora mexicana Frida Kahlo retorna à cidade. No enredo, a menina Magdalena deve salvar as festas do Dia de Los Muertos após causar um acidente. 55 min. 5 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de dom. (6). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 10/2.