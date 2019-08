9 atrações gratuitas para o fim de semana em São Paulo

BALADA

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Sucessos do soul, Tropicália, samba de raiz, axé e pop animam a pista. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (11), 17h/23h30. Grátis.

CRIANÇAS

Zé, Mané e o Lobisomem

Com contação de histórias e oficina, o evento recebe o lançamento do livro de Nireuda Longobardi, ilustrado com recortes de papel. No local, às 15h, ocorre uma oficina de teatro de sombras, em que os participantes aprenderão a confeccionar seus próprios personagens e histórias. Em seguida, às 16h, a atriz Penélope Martins dá vida aos personagens da obra em uma contação de história. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (10), 15h. Grátis.

2por4

Do grupo Esparrama, o espetáculo apresenta um Quarteto de Cordas. Surpreendidos por dois palhaços maestros, eles entram em uma divertida disputa para decidir qual palhaço será o regente do dia. 45 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (10) e dom. (11), 16h. Grátis.

EXPOSIÇÃO

Sebastião Salgado

Com mais de 50 registros feitos na década de 1980, a mostra ‘Gold – Mina de Ouro Serra Pelada’ retrata a rotina de trabalhadores no garimpo a céu aberto brasileiro. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h/21h30 (dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 3/11.

MÚSICA

Leões de Israel

No show ‘Filhos Rebeldes’, a banda de reggae comemora os 20 anos de carreira. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (11), 15h. Grátis.

MC Tha

Em show do projeto Geração Z, a funkeira apresenta as músicas do álbum de estreia, ‘Rito de Passá’ (2019). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (11), 18h. Grátis.

PASSEIOS

Bazar da Praça

A edição de inverno reúne expositores com trabalhos autorais nas áreas de moda, gastronomia, design e produtos infantis. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Pinheiros. Hoje (9) e sáb. (10), 10h/20h. Grátis.

Centro de Esportes Radicais

Em uma área de mais de 38 mil metros quadrados, o espaço está entre as boas atrações da cidade para aproveitar com as crianças durante todo o ano. O local tem minipista de skate em formato de ‘U’; playground com brinquedos para crianças de até 12 anos; pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete; circuito de parkour; ciclovia; pista para caminhada; e mesas com tabuleiro para jogo de damas. Livre. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. 8h/22h. Grátis.

TEATRO

Noite

O Grupo Sobrevento propõe um mosaico de histórias e memórias narradas por moradores do Brás e do Belenzinho, região que abriga sua sede há dez anos. 60 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (9) e sáb. (10), 20h; dom. (11), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).