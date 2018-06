9 atrações gratuitas para aproveitar o feriado prolongado em São Paulo

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). R. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 10/6.

7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

O evento, considerado o mais importante do cinema socioambiental da América do Sul, traz a mais de onze espaços de cinema na capital 121 filmes de 31 países. Entre os destaques da edição estão uma homenagem ao seringueiro e ativista Chico Mendes, que marca o aniversário de 30 anos de sua morte; uma retrospectiva dedicada a Werner Herzog, com algumas de suas obras mais impactantes; e workshops, debates e programação infantil. Grátis. Até 16/6. Programação completa: bit.ly/ecofalantecine

Hípica Paulista

Durante a 47ª edição da Copa São Paulo de hipismo de salto, que ocorre até domingo (3), o clube promove um passeio em pôneis Escola de Equitação para as crianças, em diversos horários. O local também reserva um espaço com brinquedos infláveis e terá, no sábado (2), a partir das 19h, uma comemoração de festa junina. R. Quintana, 206, Cidade Monções, 5504-6100. 6ª (1º), sáb. (2) e dom. (3), 9h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/HipPaul

Jurassic Park – 25 anos

Em parceria com a Universal Pictures e a Editora Aleph, o MIS preparou uma surpresa para comemorar os 25 anos do lançamento do primeiro filme da saga. No sábado (2), às 14h e às 16h30, serão exibidos, respectivamente, ‘Jurassic World: o Mundo dos Dinossauros’ e ‘Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros’. Mais tarde, às 18h30, haverá um bate-papo sobre cinema e literatura com Ricardo Matsumoto (Revista Preview) e Bárbara Prince (Editora Aleph), com mediação de Felipe Daun (Clube dos Vigias). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Molière

O texto da mexicana Sabina Berman traz o embate entre os dramaturgos Molière (Matheus Nachtergaele) e Racine (Elcio Nogueira Seixas), representantes da comédia e da tragédia na França do século 17. O elenco ainda conta com nomes como Renato Borghi e Georgette Fadel. A direção é de Diego Fortes. 120 min. 16 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 29/7.

Ocupação Antonio Candido

A exposição celebra o centenário do crítico literário. Com acervos dele e de Gilda de Melo e Souza, apresenta fotos, objetos e estudos para obras como ‘Formação da Literatura Brasileira’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/8.

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge e entrada grátis. Esta edição serve quentão por R$ 8. Click, Caio Neiva e Eduardo Andrade comandam o line up repleto de soul, tropicália, samba raiz, axé e pop. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Dom. (3), 17h/23h59. Grátis.

Trio Juazeiro

O grupo de forró é formado por Ligeirinho (zabumba e vocal), Mocotó (triângulo e voz) e Guilherme (sanfona e vocal). Neste show, eles relembram clássicos da música nordestina e de seus 50 anos de carreira. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 5ª (31), 18h. Grátis.

YOYO – Tudo que Vai, Volta

Direcionada ao público infantil, a exposição coletiva reúne nove artistas – Dudi Maia Rosa, Franklin Cassaro, Gisela Motta, Guto Lacaz, Leandro Lima, Lia Chaia, Raul Mourão, Regina Silveira e Sandra Cinto –, que criaram ou identificaram em sua produção obras que valorizam o diálogo amplo e direto com as crianças. As oficinas propostas pelo núcleo socioeducativo da unidade e a interatividade das obras buscam aproximar os pequenos da produção artística. A mostra tem curadoria de Ricardo Ribenboim e idealização de Liana Mazer e Renata Rödel. Livre. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 22/7.