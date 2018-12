8 peças infantis para ver nestas férias

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

Braguinha – Sons, Canções e Histórias

Baseado nas historinhas da Coleção Disquinho, sucesso entre as décadas de 1960 e 1980, com músicas compostas ou adaptadas por João de Barro, o espetáculo narra as aventuras de duas crianças que se perdem na floresta e acabam pedindo abrigo numa casa de barro. Seu Braga acolhe os pequenos e lhes apresenta músicas, histórias e também alguns objetos raros. Com Cia. Coisas Nossas de Teatro. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (16), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis, com retirada de ingresso).

O Mundo de Hundertwasser

Inspirada nas obras de Friedensreich Hundertwasser, a peça traz a relação entre uma menina ligada em tecnologia e um artista. Dir. Alvaro Assad. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (15), 11h. R$ 5/R$ 17.

Pedro e Quim

O espetáculo narra a história de amizade entre dois irmãos, que precisam lidar com a realidade de uma perseguição. A montagem da Cia. Paideia de Teatro é inspirada na história real de uma família judia alemã que fugiu para o Brasil em 1938. Dir. Amauri Falseti. 60 min. 6 anos. Cia. Paideia de Teatro. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. (15) e dom. (16), 17h. R$ 20/R$ 30.

A Peleja do Conta Gotas

De maneira lúdica, a peça, do grupo Teatro Cartum, aborda a finitude dos recursos hídricos do planeta, apresentando dois palhaços que se encontram às margens do último lago existente na Terra. Dir. Toni D’Agostinho. 50 min. Livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Dom. (16), 17h. R$ 30.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa do tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (15) e dom. (16), 17h40. R$ 40.

Os Tr3s Porcos

Para crianças e adultos, o espetáculo, com o Núcleo Artístico e a Cooperativa Paulista de Teatro A Próxima Companhia, apresenta três porcos que procuram, na cidade, um lugar para construir suas casas. Dir. Rafaela Carneiro. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck de entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Dom. (16), 14h. Grátis.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo conta a história de Aderbal, menino de 9 anos que, após descobrir que não tem umbigo, busca entender a aceitação de seus colegas. Por meio do humor, a montagem discute temas como diversidade e preconceito. 55 min. 4 anos. Sesc Interlagos. Teatro (272 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial, 5662-9500. Dom. (16), 15h. Grátis.