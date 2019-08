8 baladas para curtir o fim de semana em SP

Anos 2000

A festa resgata os hits mais marcantes da década de 2000, com sucessos do black, electro, rock, pop e bandas nacionais. Casa da Luz. Rua Mauá, 512, Centro, 3326-7274. 6ª (30), 23h/5h30. R$ 25. Inf.: bit.ly/CasaLuz2000

Batekoo

O selo baiano celebra quatro anos de existência com oito horas de festa e participação de Karol Conka, que conduz show ao lado do coletivo Heavy Baile. Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás. Sáb. (31), 23h/7h. R$ 25. Vendas pelo site: www.hoppin.com.br

Beatcoin

House, deep e future disco compõem o set da festa, com DJs como Millos Kaiser e Mark Rocha no comando. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. 5ª (5), 23h/5h30. R$ 70/R$ 90. Inf.: bit.ly/Beatcoin

Festa Compacto

Soul, funk e boogie compõem os sets dos DJs Marky e Elohim Barros, que comandam a noite no terraço da Balsa. R. Capitão Salomão, 26, Centro. Sáb. (31), 15h/22h. R$ 31,90/R$ 39. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Grind Mega Especial 21 anos

A domingueira clássica na cidade comemora aniversário com hits do rock, pop e indie. Entre os DJs, participam Sérjô, Gabriel Rocha e Andre Pomba. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2028-2857. Dom. (1º), 23h30/5h. R$ 20/R$ 50. Inf.: bit.ly/Grind21

Keep Rock

Vertentes do rock, como indie e electro rock, farão parte do set, conduzido por Daniele Pinesi, Lüsca Santana e Thiago. D-Edge. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665-9500. 6ª (30), 23h59/5h30. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Sarrave

Funk, trap e techno animam a festa da Tokyo, com apresentação de MC Bin Laden e DJs convidados. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. 6ª (30), 23h/6h. R$ 50/R$ 90. Inf.: bit.ly/Sarrave

Tu Vens no Rooftop

A festa de música brasileira recebe o grupo Quarteto São Jorge, que se apresenta ao vivo com repertório de nomes como Caetano Veloso, Criolo e Cazuza. DJs completam a festa. Tokyo. R. Major Sertório, 110, República. Dom. (1º), 16h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/TuVens19