8 baladas para curtir a semana de feriado em SP

5ª (1º)

Caverna

Novidades e clássicos para dançar além do mainstream, a festa reúne o melhor do indie e pop. Além da parte musical, exposição, flash tattoo e cinema fazem parte da programação. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. 5ª (1º), 23h/6h. R$35. Inf.: bit.ly/CavernaLuz

Pilantragi com Luedji Luna

Doze horas de festa com vista para os principais cartões postais de São Paulo. Nas atrações, destaque para a cantora Luedji Luna e para uma pista especial no karaokê. Air Rooftop. R. Formosa, 157, Centro. 5ª (1), 19h/7h. R$60. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

6ª (2)

Samba do Sol vs Tu Vens

A festa é um encontro de dois sucessos da noite paulistana. Os DJs residentes da Samba do Sol e da Tu Vens serão os responsáveis pelas pickups. Na pista de dança, clássicos de Jorge Ben, Tim Maia, Leci Brandão e de outros ícones nacionais prometem agitar a noite. Estúdio Bixiga. Treze de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (2), 23h/5h. R$ 15/R$ 30. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Quermesse – Pirigótica! Edição Finados

Está liberado ousar no look gótico e nas fantasias para a festa. Serão duas pistas, que vão embalar a noite com sucessos do pop, axé, brasilidades e funk. R. Rui Barbosa, 42, Bixiga. 6ª (2), 16h/2h R$ 15,00. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Sábado (3)

Calefação Tropicaos

Uma das festas mais importantes da cena independente ganhará mais uma edição. Mista Luba, DJ do Rincón Sapiência, será um dos responsáveis por embalar a festa, que contará com duas pistas de dança. Trackers. R. Dom José de Barros, 337, República, 3337-5750. Sáb. (3), 23h30/5h30. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Exagerada!

A festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia e Anitta. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (3), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/2CNuH6y

Domingo (4)

Grind Halloween

A festa toca hits de pop em uma pista e de rock na outra. Drag Verona e Tico Malagueta embalam a noite no palco. Maquiagens de Halloween serão gratuitas e os melhores looks faturam drinques. Espaço Desmanche. R. Augusta, Consolação, 765, 2924-5083. Dom. (4), 23h30/5h30. R$30/R$70. Inf.: bit.ly/GrindHall

Samba Rock Plural

O evento realiza sua 20ª edição na Casa das Caldeiras. Serão 8 horas de muito samba rock e música negra. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, metrô Barra Funda. Dom. (4), 15h/11h. Grátis. Inf.: bit.ly/SambRPl