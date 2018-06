7 peças adultas e infantis gratuitas em São Paulo

Que Monstro te Mordeu?

Depois do sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo que discute as diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

À Espera

No enredo da peça dirigida por Hugo Coelho, duas mulheres sem nenhuma memória acordam todos os dias no mesmo horário. Certo dia, elas recebem a visita inesperada de um homem que chega para comemorar um aniversário. Com Ella Bellisoni, Jean Dandrah e Regina Maria Remencius. 60 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 21/7.

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, cinco palhaços contam diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições que exploram memórias afetivas comuns na infância. 70 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/7.

Deadline

Com texto de Priscila Gontijo e direção de Fernanda D’Umbra, a peça mostra a amizade de duas mulheres em crise (Maria Fanchin e Nicole Cordery) que se conhecem em uma sala de exames ginecológicos. 70 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 25/7.

Isto É Um Negro?

A peça, cujo título é uma alusão a obra ‘Isto É um Homem’, de Primo Levi, busca refletir sobre o que é ser negro e negra no Brasil hoje. Dir. Tarina Quelho. 100 min. 18 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (15) e sáb. (16), 20h; dom. (17), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Molière

O texto da mexicana Sabina Berman traz o embate entre os dramaturgos Molière (Matheus Nachtergaele) e Racine (Elcio Nogueira Seixas), representantes da comédia e da tragédia na França do século 17. O elenco ainda conta com nomes como Renato Borghi e Georgette Fadel. A direção é de Diego Fortes. 120 min. 16 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 29/7.

Quero Morrer Com Meu Próprio Veneno

Com texto de Ana Carolina e direção de Mika Lins, a peça questiona o que aconteceria com Ofélia, personagem de ‘Hamlet’, caso ela pudsse se apoderar de seu próprio destino. 60 min. 14 anos. Centro Cultural Fiesp. Mezanino. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 4ª a sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/ccultfiesp). Até 22/7.