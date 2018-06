7 novidades para conferir em bares e botecos da capital

Evvai

Comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, o local tem uma nova carta de drinques, assinada pelo chefe de bar Jean Dall Acqua, em parceria com a bartender Adriana Pino. Dividido em cinco seções, o menu conta com mais de dez criações elaboradas especialmente para a casa, como o ‘Ruby Tuesday’ (R$ 36; foto), feito com gim Tanqueray, vodca Stolichnaya, blueberry e limão taiti, além de clássicos da coquetelaria, como o negroni, feito em cinco versões: o ‘Rosita’ (R$ 39) leva tequila, vermute Carpano Classico e Campari. R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, 3062-1160. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fortunato Bar

A casa lançou o ‘Gin Experience’ (a partir de R$ 240): você escolhe sua marca favorita da bebida, com opções de gins nacionais e importados, e recebe na mesa uma caixa personalizada, com especiarias como pimenta da Jamaica, anis estrelado, canela de pau e utensílios para preparar seus próprios drinques. O bar tem um profissional que ajuda os clientes com dicas de mixologia. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 2371-9041. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gràcia Bar

O bartender Daniel Santana, responsável pelo balcão do bar, criou novas receitas de coquetéis com gim e tônica: o ‘Doce Encanto’ (R$ 29,90; foto) leva gim, tônica, suco de limão, xarope de gengibre e manjericão. Outra opção é o ‘Elizabeth’ (R$ 29,90), com suco de limão, xarope de abacaxi e alecrim. R. Coropés, 87, Pinheiros, 3034-1481. 18h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h/últ. cliente; fecha 2ª).

MeGusta

O bar da chef Renata Vanzetto ganhou novas opções no cardápio: na parte de entradas frias, o ‘Crudo’ (R$ 40/R$ 45) é feito com lâminas de peixe regadas com azeite, limão e tabasco – por cima leva dill, hortelã, cebolinha e rabanetes e acompanha torradinhas e coalhada seca. O ‘Calamares’ (R$ 57; foto) é uma lula no molho picante de curry vermelho com tomate e leite de coco, acompanhada de arroz com camarão, gergelim e lemon pepper. Entre os drinques, o ‘Minelli’ (R$ 25) leva cachaça Salinissima ouro, Aperol, melão, sálvia e angostura; de nome inusitado, o ‘Catuaba Danada’ (R$ 25) também é feito com cachaça, catuaba caseira, creme de coco e vermute noilly prat. R. Bela Cintra, 1.551, Jd. Paulista, 3081-8358. 19h/1h (sáb., 14h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Picco

O bar reúne pizzas napolitanas, drinques, apresentações musicais e arte de rua (foto). No cardápio, a novidade é o ‘Panini’ (R$ 24,80), pão de fermentação natural com pastrami de língua, pepino em conserva, cebola caramelizada, rúcula selvática e molho à base de mel e mostarda. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

São Paulo Tap House

A casa lançou um novo cardápio de hambúrgueres, um dos itens mais pedidos do local. O ‘Disco Voador’ (R$ 26; foto) é feito com um blend de hambúrguer de bacon e carne bovina tradicional, disco de tapioca, queijo coalho e geleia de pimenta com abacaxi. Para beber, o drinque ‘Black Velvet’ (R$ 25) é feito com cerveja tipo Stout e espumante. R. Girassol, 340, V. Madalena, 3530-6602. 12h/1h (dom. e fer., 12h/22h30; 3ª, 18h/0h; 4ª e 5ª, 18h/1h; fecha 2ª).

The Juniper 44º

Assinada pelo bartender Diogo Sevilio, a nova carta de drinques inclui criações como o ‘Dirty Bettie’ (R$ 30; foto), que leva vinho rosé oxidado, gim, tintura de beterraba e salmoura de azeitona; e o ‘Coice de Mula’ (R$ 28), variação do ‘Moscow Mule’, com cachaça, mel, suco de limão e espuma de mel, gengibre e alho. R. Dr. Renato Paes de Barros, 115, Itaim Bibi, 3078-1540. 18h/últ. cliente (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.