7 novidades no cardápio de bares em São Paulo

Bia Hoi

Há pouco mais de um mês, o vietpub passou a abrir também aos domingos e incluiu novidades no cardápio: o ‘Pho’ (R$37/R$ 43), típico caldo aromático do Vietnã, tem versões feitas com peito de frango (foto acima), tofu e vegetais. Para beber, a casa serve o chope Blondine Jackpot 777 (R$ 10) e conta com carta de cervejas e de drinques, assinada pelo mixologista Rafael Mariachi. Entre suas adaptações de clássicos estão o ‘Mojito Jasmin’ (R$ 27), que leva rum, hortelã, capim-limão e xarope de jasmim, e o ‘Bloody Mekong’ (R$ 27), tipo de bloody mary que leva molho de peixe no lugar do molho inglês e acompanha um pedaço de presunto artesanal produzido no bar. R. Rêgo Freitas, 516, V. Buarque, 3151-2508. 12h/14h30 e 19h/23h30 (sáb., 12h/23h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Isola Bar

A filial da casa foi inaugurada em 27/4 na região do Itaim e conta com menu criado pelo chef Rodrigo Queiroz, dividido em antepastos, saladas, paninis e sobremesas. Uma das opções é o hambúrguer ‘Tre’ (R$ 45), com blend de carne bovina, queijo cheddar, bacon crocante, maionese da casa, tomate e cebola em pão de brioche. Do balcão comandado pelo bartender Jailson Viana saem coquetéis como o ‘Hoolberg’ (R$ 35; foto acima), feito com chope Heineken, licor Cointreau, licor Tia Maria e café. R. General Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004. 12h/23h (6ª e sáb., 16h/0h30; dom., 17h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Izakaya Toki

O bar japonês passa a abrir aos sábado das 12h às 16h e ganhou novidades no cardápio, com entradas para compartilhar como o ‘Edamame’ (R$ 19, 4 unid.; foto acima), soja verde com sal marinho. Entre os pratos principais, o ‘Niku Yassai’ (R$ 31) é um contra-filé laminado com legumes salteados na manteiga e gochujang, condimento coreano. Na carta do bar, a novidade é a régua de degustação com três saquês (R$ 35), desenvolvida pela sommelier Sonia Yamane: são servidos um tipo suave e um seco da marca Hakutsuru, além de um seco californiano da marca Ozeki – cada dose contém 50ml. R. Artur de Azevedo, 986, Pinheiros, 3061-2349. 11h30/14h30 e 19h/23h (6ª, 11h30/14h30 e 19h/0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kia Ora

Após assumir a cozinha do pub, o chef Alexandre Abreu assinou o novo cardápio com alguns petiscos e hambúrgueres. Entre os lançamentos, o ‘Croquete de Cordeiro’ (R$ 34, 6 unid.) acompanha geleia de tomate e pimenta. Dos lanches, o ‘INXS’ (R$ 32) leva costela desfiada no pão preto com cebolinha e molho barbecue. Para os vegetarianos, o ‘ Veggie’ (R$ 26) é feito com abobrinha e berinjelas grelhadas, tomate confit, muçarela de búfala, rúcula e pesto de manjericão. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. 18h/1h30 (4ª, 18h/3h; 5ª, 18h/3h30; 6ª, 19h/4h; sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). R$ 15/R$ 60. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Picco

O bar tem novas opções para uma refeição rápida. Entre elas, a ‘Focaccia’ (R$ 13,10; foto), com flor de sal, tomate cereja e alecrim; o panini de pastrami (R$ 25,80), com rúcula, pepino em conserva, cebola caramelizada e mostarda com mel; e variações de trapizzino, tipo de sanduíche em formato de cone feito com massa fina de pizza, como o ‘Polpetta’ (R$ 25,80), feito com almôndegas com molho de tomate e rúcula. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Riviera

Aos sábados, o bar passa a servir feijoada em sistema de bufê (R$ 90, por pessoa), com uma caipirinha tradicional de limão como cortesia para todos os clientes. A receita da feijoada usa apenas as carnes mais leves, como lombo, pernil assado, linguiça portuguesa defumada, calabresa e costelinha de porco. Opções de entrada incluem caldinho de feijão e salada de folhas verdes. Entre os acompanhamentos, arroz, couve, crocantes de bacon e banana à milanesa. Av. Paulista, 2.584, Consolação, 3258-1268. 12h/15 e 18h/0h (5ª, 12h/15h e 18h/1h; 6ª e sáb., 12h/15h e 18h/3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetto Lounge Bar

Novo mixologista da casa, Matheus Cunha criou nove drinques inspirados nos maiores edifícios do mundo para a nova carta de coquetéis. Entre eles, o ‘Burj Khalifa’ (R$ 42), inspirado no edifício de Dubai, leva gim com infusão de açafrão, limão, arak – destilado árabe –, soda de cardamomo e angostura. Outra opção é o brasileiro ‘Mirante do Vale’ (R$ 42), feito com cachaça Leblon, néctar de cupuaçu, xarope de pitanga, maracujá e tintura de chimarrão. Av. Rebouças, 955, Cerqueira César, 2597-4818. 18h/1h (5ª, 19h/0h30; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.