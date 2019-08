7 mostras de cinema para conferir em São Paulo

Cine na Praça

Com filmes que têm como cenário o universo medieval, a mostra exibe, sempre às 19h, títulos como ‘Excalibur’ (1981), de John Boorman, com sessão nesta 5ª (15); ‘Coração Valente’ (1995; foto), dirigido e estrelado por Mel Gibson, em 22/8; e ‘Conan, o Bárbaro’ (1982), de John Milius, em 29/8. Pça. Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 5102-2050. 5ª, 19h. Grátis. Até 29/8.

Hong Sang-Soo: A Complexa Simplicidade do Cotidiano

No Sesc Santana, a mostra exibe filmes do diretor coreano Hang Sang-Soo sempre às terças-feiras, às 20h. A próxima sessão, nesta 3ª (13), projeta o longa ‘Certo Agora, Errado Antes’ (2015), sobre Ham Cheon-soo (Jae-yeong Jeong), que chega antecipadamente à cidade coreana de Suwon e visita um palácio antigo para passar o tempo. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 3ª, 20h. Grátis. Até 27/8.

Horror Noire

Dedicada à representação negra no cinema de terror, a mostra exibe, nesta 5ª (15), o documentário ‘Horror Noire: a História do Horror Negro’, baseada no livro recém-lançado de Robin R. Means Coleman. Em seguida, às 18h, tem sessão de ‘Corra!’ (2017) e, às 20h, ‘Nós’ (foto) – ambos dirigidos por Jordan Peele. Na 6ª (16), serão exibidos ‘O Nó do Diabo’ (2017), terror nacional, às 15h; ‘Bones – O Anjo das Trevas’ (2001), de Ernest R. Dickerson, às 18h; e ‘A Noite dos Mortos-Vivos’ (1968), de George A. Romero, às 20h. No sábado (17), é a vez de ‘Assalto à 13ª DP’ (1976), de John Carpenter, às 16h, e ‘Blacula, o Vampiro Negro’ (1972), de William Crain, às 18h. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. R$ 4. Até 17/8.

Mostrash: Sangue, Terror e Tripas

A mostra reúne produções de baixo custo e com roteiros, muitas vezes, absurdos – como ‘Massacre na Festa do Pijama’, de Amy Holden Jones, exibido nesta 6ª (16), às 16h; 4ª (21), às 19h; e em 25/8, às 18h. Outro título é o longa ‘Camisinha Assassina’, de Martin Walz – com sessões na 6ª (16), às 19h; sábado (17), às 20h; e 3ª (20), às 16h. Em dias de semana, as sessões são exibidas no Cinusp Paulo Emílio e, aos sábados e domingos, no Cinusp Maria Antonia. Cinusp Paulo Emílio. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 4, Cidade Universitária, 3091-3540. Cinusp Maria Antonia. R. Maria Antônia, 294, 3123-5202. Grátis. Inf.: bit.ly/CinUSP

Queer Terror

Com obras de terror protagonizadas por personagens LGBTs, a mostra exibe, nesta 4ª (14), o curta-metragem ‘O Bosque dos Sonâmbulos’ (2017), de Matheus Marchetti, seguido pelo longa ‘As Núpcias de Drácula’ (2018), também dirigido por Marchetti, uma releitura experimental do clássico de Bram Stoker – um debate com o diretor ocorre logo após a sessão. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 3079-3438. 4ª (14), 19h. Grátis.

Vidas Irlandesas: O Cinema de Alan Gilsenan

Com curadoria de Beatriz Kopschitz Bastos e Lance Pettitt, a mostra apresenta documentários biográficos assinados por Alan Gilsenan. A abertura, na 5ª (15), começa com a exibição do filme ‘W. B. Yeats: Uma Visão’, às 19h30. Na 6ª (16), às 19h, é a vez de ‘Encontros com Ivor’, sobre a vida e a obra do psiquiatra irlandês Ivor Browne. No sábado (17), às 18h, ocorre uma sessão de ‘Cante para Sempre’, sobre o dramaturgo Tom Murphy. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/8.

Woodstock – 3 Dias de Paz, Amor e Música

Em duas sessões, o IMS Paulista exibe o documentário do diretor Michael Wadleigh em homenagem aos 50 anos do Woodstock, festival de música realizado em 1969 nos Estados Unidos. Cerca de 400 mil pessoas se reuniram em uma fazenda em Bethel, no estado de Nova York, para três dias de música e festa. O filme registra os bastidores do festival, da montagem dos palcos à limpeza final, e apresenta imagens de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, The Who e outras personalidades. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Dom. (18), 16h; 29/8, 20h. R$ 8.