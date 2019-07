7 filmes para ver durante as férias com as crianças

Aladdin

(Estados Unidos/2019, 128 min.) – Aventura. Dir. Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. O órfão Aladdin sobrevive de pequenos delitos, mas tem o coração tocado quando conhece a princesa Jasmine. Com a ajuda do Gênio, ele tenta conquistar o amor dela, mas o vilão Jafar faz de tudo para impedi-lo. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, Estados Unidos/2019, 130 min.) – Aventura. Dir. Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Patrulha Canina: Super Filhotes

(Paw Patrol – Mighty Pups, EUA/2019, 90 min.) – Infantil. Dir. Keith Chapman. Com Devan Cohen, Drew Davis, Samuel Faraci. Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble correm para ver um meteoro que caiu na Baía da Aventura e algo estranho acontece: ao presenciarem uma estranha radiação verde saindo da cratera, todos ganham superpoderes. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Pequena Travessa

(Liliane Susewind – Ein Tierisches Abenteuer, Alemanha/2019, 102 min.) – Família. Dir. Joachim Masannek. Com Malu Leicher, Christoph Maria Herbst, Meret Becker. Lilli Susewind tem a habilidade de falar com animais, mas ninguém sabe deste segredo, exceto seus pais e sua avó. Quando ela conhece Jess, garoto divertido e misterioso, decide contar para ele. Juntos, os dois precisam achar o filhote de elefante que foi roubado do zoológico. Livre. Confira salas e horários de exibição

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, Estados Unidos/2019, 86 min.) – Animação. Dir. Chris Renaud. A vida de Max e Duke muda quando sua dona tem um filho. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança e, quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente da que estão acostumados. Livre. Confira salas e horários de exibição

Toy Story 4

(Estados Unidos/2019, 100 min.) – Animação. Dir. John Lasseter, Josh Cooley. Woody, Buzz, Jesse e toda a turma vivem felizes, agora como brinquedos da pequena Bonnie. Mas a chegada de um garfo transformado em brinquedo, Garfinho, faz com que a calmaria chegue ao fim, justamente porque ele não se aceita como brinquedo. Confira salas e horários de exibição

Turma da Mônica – Laços

(Brasil/2019, 97 min.) – Infantil. Dir. Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino cria, então, um plano infalível para resgatar o cãozinho, contando com a ajuda de seus fiéis amigos: Mônica, Magali e Cascão. Livre. Confira salas e horários de exibição