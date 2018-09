7 filmes infantis em cartaz nos cinemas paulistanos

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears

(Boonie Bears: Entangled Worlds, China/2017, 83 min.) – Animação. Dir. Ding Liang. Com Joseph S. Lambert, Siobhan Lumsden. Um grupo de ladrões é enviado para roubar o Tesouro Dourado de Middle Kingdom e a robô Coco se junta ao irmão Boonie Bears, ao caçador Vicky e a uma guerreira da floresta para impedir os criminosos. Livre. Confira salas e horários de exibição

Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

(Christopher Robin, Estados Unidos/2018, 104 min.) – Família. Dir. Marc Forster. Com Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss. Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo. Mas seus amigos de infância decidem ajudá-lo. Livre. Confira salas e horários de exibição

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Estados Unidos/2018, 97 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Solitário e em busca de um novo amor, Drácula é surpreendido por um presente da filha: férias num cruzeiro. No passeio, ele se encanta pela comandante, que esconde um segredo nada amigável. Livre. Confira salas e horários de exibição

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, Estados Unidos/2018, 125 min.) – Animação. Dir. Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, Estados Unidos/2018, 84 min.) – Animação. Dir. Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres. Ao perceber que todos os super-heróis estão estrelando seus filmes, o grupo Jovens Titãs parte em busca de um diretor de Hollywood em Tinsel Town, mas acabam enganados por um vilão. Confira salas e horários de exibição

Wheely – Velozes e Divertidos

(Wheely, Malásia, Maldivas/2018, 90 min.) – Infantil. Dir. Yusry Abdul Halim. Com Ogie Banks, Gavin Yap, Barbara Goodson. Em Gasket City, cidade onde todos os moradores são carros, Wheely é um pequeno táxi verde e amarelo que sonha em se tornar o Rei da Estrada. Para isso, ele precisará enfrentar os carros de elite e o terrível caminhão de 18 rodas, que comanda o sindicato de carros de luxo da cidade. Livre. Confira salas e horários de exibição

FICI

A 16ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil exibe cerca de cem produções de 26 países – entre longas, médias e curtas-metragens – em seis cidades brasileiras. São Paulo é a primeira parada do evento, até 30/9, no Cinesesc e no Cinemark Eldorado. A programação inclui sessões especiais; pré-estreias exclusivas com participação de diretores; mostras temáticas; exibições de filmes inéditos; e sessões de dublagem ao vivo. Entre as pré-estreias, destaque para ‘Amigos Alienígenas’, no dia 29/9, às 18h30, no Cinemark Eldorado (Av. Rebouças, 3.970). A programação completa pode ser consultada no site do festival. R$ 12. Inf.: www.fici.com.br