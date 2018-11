7 filmes de suspense e terror para conferir em São Paulo

A Casa Que Jack Construiu (The House That Jack Built, Dinamarca/2018, 155 min) – Drama. Dir. Lars von Trier. Com Matt Dillon, Bruno Ganz. Durante um encontro na estrada, Jack mata uma mulher e passa a assassinar dezenas de pessoas. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

O Doutrinador (Brasil/2018, 108 min.) – Suspense. Dir. Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis. Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da população brasileira. 16 anos.

Em Chamas (Buh-Ning, Coreia do Sul/2018, 148 min.) – Suspense. Dir. Lee Chang-Dong. Com Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo. Quando Jong-soo reencontra uma amiga antiga, ela pede para que ele cuide de seu gato de estimação enquanto viaja. A jovem volta para casa na companhia de Ben, rapaz misterioso que esconde um hobby peculiar. 14 anos.

A Garota na Névoa (La Ragazza Nella Nebbia, Itália/2017, 127 min.) – Suspense. Dir. Donato Carrisi. Com Toni Servillo. Em uma aldeia alpina no norte da Itália, o Detetive Vogel é chamado para investigar o desaparecimento de Anna Lou, menina de 15 anos de família religiosa. 14 anos.

Halloween (EUA/2018, 109 min.) – Terror. Dir. David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer. Quatro décadas após ter escapado do ataque de Michael Myers, Laurie Strode terá de confrontar o assassino mascarado pela última vez. 16 anos.

Millennium: A Garota na Teia da Aranha (The Girl in the Spider's Web: A New Dragon Tattoo Story, EUA/2018, 112 min.) – Suspense. Dir. Fede Alvarez. Com Claire Foy. Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist se envolvem em uma aventura de espionagem quando Lisbeth é contratada para recuperar um programa capaz de dar acesso a um grande arsenal bélico. 16 anos.

Parque do Inferno (Hell Fest, Estados Unidos/2018, 99 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus. Durante a noite de Halloween, um grupo de amigos é perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões temático. Todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas na frente do público, que acredita que tudo faz parte do show e, por isso, ignora os pedidos de socorro dos jovens.