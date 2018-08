7 festas para curtir o fim de semana em São Paulo

+ Dos mesmos organizadores dos festivais D-Edge e The Hole Festival, a 2ª edição do D.Side reúne grandes nomes da cena eletrônica, como a sérvia Tijana T (foto). Renato Ratier e Stefano TT estão entre os destaques nacionais. Village Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb. (4), 20h/10h. R$ 180. Vendas pelo site: bit.ly/d-side

Blue Space

A balada recebe, no sábado (4), os DJs Robson Mouse e Carolina Lessa, que esquentam a pista antes (e depois) das apresentações de performers como Alexia Twister, Raphaella Faria e Talessa Top. Shows de comédia de Valentinni, Thália Bombinha e Michelly Summer completam a noite. No domingo (5), a festa conta com o DJ Hebert Tonn, que aposta em hits da eletrônica, e mais performances. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (4), 23h/6h; dom. (5), 20h/1h. R$ 35/R$ 80.

Boom Bap Supremo

Para fãs de hip-hop, a festa apresenta um set totalmente formado por discos de vinil. Participam DJs como Dandan e Tatilaser. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 6ª (3), 19h/23h. R$ 10. Inf.: bit.ly/BBSupr

Especial David Bowie

Com os DJs Rodrigo Cyber, Zauber e Zowie, a festa presta homenagem ao cantor britânico e toca hits dos anos 1980 aos 2000. Não paga entrada quem for vestido com uma camiseta do David Bowie. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. 6ª (3), 23h30/6h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/MDBowie

Exagerada!

No Tokyo, espaço cultural que reúne bar, karaokê, restaurante e baladas, a festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia, Charlie Brown Jr. e Anitta. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (4), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/TokEx

Grind

A domingueira clássica na cidade toca hits do rock e pop. Nesta edição, Madonna e Nirvana têm destaque. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (5), 23h30. R$ 30/R$ 70. Inf.: bit.ly/Grind5

Let’s Dance

A festa no Hotel Unique conta com apresentação do cantor Paulo Ricardo, que aposta em canções como ‘Anjo e Serpente’ e ‘Juntos’. Os DJs Marcelo Botelho e Du Ferreira completam a programação. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3063-3242. Sáb. (4), 20h/4h. R$ 120. Vendas pelo site: www.ingresse.com