7 festas para curtir o fim de semana em São Paulo

DJ Any e Roni Size

Roni Size, DJ e produtor inglês, cuida do line up da festa com repertório de influência reggae. DJ Any e convidados também se apresentam. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (27), 23h/6h. R$ 50. Vendas pelo site: www.catwalker.com.br

O Espetacular Ensaio Aberto

A Charanga do França conduz um ensaio na Mundo Pensante das 21h30 às 23h. A festa continua até as 4h com a ‘Terça Open: Noite de Zé’, que recebem Zé Ed e Zé Pereira. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (30), 20h30/23h. R$ 15 (até 23h59, grátis). Inf.: bit.ly/Charang

Kia Ora

A festa de Dia das Bruxas tem decoração especial e recebe apresentações das bandas Mach 5 e Supra Sumo, que tocam ritmos de rock e pop rock. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, 3846-8300. 4ª (31), 20h30. R$ 15/R$ 30.

Nø Mercy

No Club Jerome, as festas de sábado são dedicadas à cena eletrônica, do disco e deep ao house e techno, com os DJs residentes Marina Dias e Pedro Paulo. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Sáb. (27), 23h30/6h. R$ 80/R$ 130.

Rocks Off!

Os DJs Neiva Silva, João Pedro Ramos e Quekel Vianna tocam diversas vertentes do rock, do indie ao punk. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Hoje (26), 22h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/RocksOff26

Tereza

DJs residentes comandam o line up repleto de soul, Tropicália, samba raiz, axé e pop. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Dom. (28), 17h/23h30. Grátis.

ESPECIAL

OktoberFest Blondine na Fábrica

O evento serve chopes de cervejas artesanais com valores a partir de R$ 7, na fábrica da marca. Serão vendidos rótulos como Bad Moose Lager e Prost Weiss. Decoração e música típicas alemãs animam a festa, que também recebe food trucks. Rod. Akzo Nobel, 2.143, Itupeva. Sáb. (27), 12h/18h. Grátis.