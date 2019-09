7 espetáculos infantis em cartaz em São Paulo

Alice no País das Maravilhas

Baseado na obra de Carroll, o espetáculo da Cia. dos Tantos apresenta os célebres personagens da história clássica, como o Coelho, a Lagarta e o Chapeleiro Maluco, e aposta em elementos da cultura pop. 50 min. 3 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 28/9.

Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente

Com texto de Christine Röhrig, o espetáculo é inspirado no conto do escritor alemão Bertolt Brecht, ‘Se os Tubarões Fossem Homens’. Na história, um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar para dentro de sua boca. 50 min. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. Dom., 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/9.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical

Em cena, a história de Nino, o menino feiticeiro com 300 anos de idade, e o mágico castelo onde vive é contada com efeitos especiais e orquestra ao vivo, sob direção de Léo Rommano. Uma curiosidade: o ator Duda Mamberti integra o elenco dando vida a Dr. Vitor, personagem originalmente vivido por seu pai, Sérgio Mamberti. A volta do espetáculo celebra os 25 anos do programa televisivo que fez sucesso nos anos 1990. Criado por Cao Hamburger e Flávio de Souza, ele estreou na TV Cultura em 1994 e contou com 90 episódios, além de um especial. 110 min. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 36, 3448-5061. 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 22/9.

Era uma Vez uma História de Príncipes e Princesas

O novo espetáculo, dirigido por Mauro Sousa, mistura referências de personagens clássicos como Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, Cinderela e seu Príncipe Encantado e Branca de Neve, tudo com a participação da turminha da Mônica. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia sáb. (7). Sáb. e dom., 15h. R$ 70/R$ 120.

O Mundo de Hundertwasser

Inspirado nas obras do austríaco Friedensreich Hundertwasser, o espetáculo é dirigido por Alvaro Assad e acompanha a relação entre um artista e Branca, garota que nunca teve contato com cores de verdade e só tem acesso a telas e janelas pelo próprio computador. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 8/9.

Os Três Porquinhos

Com texto de Pitty Webo, o enredo acompanha Puffy, Poffy e Piffy, porquinhos com características bem diferentes: um adora estudar, outro é preguiçoso e guloso e a terceira é a mais medrosa da turma. Apesar das diferenças, eles terão de se unir contra a ameaça de um lobo faminto. Livre. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/11.

Vida de Pirata

Da Cia. do Liquidificador, o espetáculo mistura elementos de circo e música ao abordar uma questão: para onde vão os sonhos quando as crianças atingem a fase adulta? Com monstros marítimos, caça ao tesouro e tempestades, uma capitã pirata e sua tripulação vivem aventuras em um navio – e destacam a importância de brincar e sonhar em qualquer idade. 60 min. 4 anos. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Dom., 16h. R$ 16. Até 22/9.