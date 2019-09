7 de Setembro: uma seleção de atrações para aproveitar o feriado em SP

MÚSICA

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. ‘Cara Valente’ e ‘Num Corpo Só’ estão no repertório.Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (7), 21h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho, Ivan Lins e MPB4

Anfitrião do show, Toquinho convida os amigos para celebrar 50 anos de carreira. ‘Aquarela’ e ‘Começar de Novo’ não ficam de fora. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h. R$ 119/R$ 259. Cc.: todos. Cd.: todos.

TEATRO

Leopoldina, Independência e Morte

Com direção de Marcos Damigo, a peça (foto abaixo) destaca a atuação política da imperatriz na história brasileira, mostrando aspectos como sua aliança com José Bonifácio. Com Ana Eliza, Fabiana Gugli e Plínio Soares. 80 min. 12 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª (6), sáb. (7) e 2ª (9), 20h; dom. (8), 18h. R$ 30.

Homem-Bomba

Dirigido e protagonizado por Luiz Arthur, o solo mostra um homem que adota métodos nada convencionais para tentar compreender os vários “eus” que o habitam. Escrita por Cynthia Paulino, a peça tem como referência a obra ‘O Médico e o Monstro’, de Robert Louis Stevenson. 50 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 6ª (6), 20h; sáb. (7), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CRIANÇAS

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, uma trupe de palhaços conta diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições que exploram memórias afetivas comuns na infância. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (7). Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/9.

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo de Eduardo Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de sáb. (7). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 5/10.

EXPOSIÇÕES

Carlos Moreira

Intitulada ‘Wrong So Well’, a retrospectiva apresenta um conjunto de 400 obras do fotógrafo. A seleção inclui, por exemplo, registros em preto e branco das ruas de São Paulo, que marcam sua fase clássica, e fotografias coloridas realizadas a partir dos anos 1980. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/10.

Letizia Battaglia: Palermo

A mostra reúne cerca de 90 imagens da fotógrafa italiana que, ao longo de quatro décadas, registrou a Guerra da Máfia em Palermo, além do cotidiano, a vida cultural e as transformações da cidade. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 22/9.

PASSEIOS

Festival do Morango

Em mais uma edição do evento no Parque da Água Branca, estarão à venda diversos doces à base da fruta, como tortas, crepes, sorvetes e fondues. O público também poderá comprar morangos e mudas. Bazar e brinquedos infláveis completam a programação. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3453-9574. Sáb. (7) e dom. (8), 9h/19h. Grátis.

Museu do Ipiranga em Festa

Fechado para reforma desde 2013, o Museu Paulista da USP recebe a 3ª edição do evento, que celebra o feriado da Independência do Brasil. O Parque da Independência, ao longo de pontos como a Casa do Grito, a Praça Cívica e o riacho do Ipiranga, contará com apresentações musicais e passeios guiados. A ‘Lavagem com Flores e Perfumes’, às 13h, é conduzida por Nega Duda, que reúne sambadeiras e percussionistas entoando cantigas e derramando perfume e flores nas escadarias da Praça Cívica. Para as crianças, o espetáculo ‘Histórias do Brasil’ aborda os principais acontecimentos históricos do País, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até os dias atuais – às 14h30, nos jardins do museu. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Sáb. (7), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MuseudoIpirangaemFesta19