7 bares para tomar gim-tônica em São Paulo

BEC Bar

Pratos e sanduíches preparados com diferentes cortes de carne fazem parte da lista da casa, como o de churrasco com queijo (R$ 28), que acompanha fritas e maionese defumada picante. Os ‘xixos’, tipo de espeto gaúcho servido com vegetais, são outra opção. A versão clássica, o ‘Xixo Tradiça’ (R$ 90, para duas pessoas), leva miolo de alcatra argentino, lombo de leitão, linguiça toscana, cebola, tomate e pimentões assados. Para beber, versões de gim-tônica fazem sucesso, como a ‘La Pepinera’ (R$ 27), com vodca orgânica, suco de limão-siciliano e rodelas de pepino. Peça a de laranja com cravo, licor de laranja e gim Vitória Régia (R$ 27), boa combinação. As seis torneiras do bar também alternam rótulos nacionais de cerveja, como a Burgman Lager (R$ 14, o pint). Não deixe de provar a BEC Westcoast (R$ 26, o pint), uma IPA da casa. R. Pe. Garcia Velho, 72, Pinheiros, 9966-02161. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.:D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Bar Botânico

Atrás de uma fachada discreta em Pinheiros, o bar busca aproximar o público da natureza, uma experiência consumada em seu quintal arborizado, onde a maior parte dos clientes se acomoda. Com esquema de comandas individuais, a casa aposta em drinques próprios, como o ‘Gintânica’ (R$ 25), com gim, creme de cacau, maçã, uva e capim-santo. Vale provar uma das pizzas individuais, de massa artesanal, como a ‘Brócolita’ (R$ 22), com muçarela, catupiry e brócolis. R. Dep. Lacerda Franco, 344, Pinheiros, 9963-72900. 18h/ 1h (sáb., 16h/1h; fecha dom., 2ª e 3ª).

Buraco

Apesar do nome pouco lisonjeiro, o bar serve uma das melhores gins-tônicas da cidade: a refrescante ‘Chinaski’ (R$ 25; foto acima) leva gim com chá mate, suco de limão-siciliano e água tônica, servida em um copo generoso. Da rua, esse verdadeiro achado quase passa despercebido, considerando a entrada discreta e um estreito lance de escadas, mas as luzes néon do pequeno salão dão a deixa. Os clientes se acomodam no balcão ou nos sofás – um deles com o bem-humorado letreiro que traz os dizeres “hoje sim” ou “hoje não”, que varia dependendo do dia. Para comer, tem opções como mix de nuts (R$ 10) ou o ‘Onigiri’ (R$ 8), bolinho de arroz japonês. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 281, V. Buarque, 3223-3321. 19h/1h (fecha dom. a 3ª).

Cama de Gato

Mesas comunitárias preenchem todo o corredor do bar, além de duas mesas de pingue-pongue no fundo. Do balcão à direita, saem coquetéis como o ‘Cynar Tônica’ (R$ 18), preparado com o licor à base de alcachofra, água tônica e limão-siciliano. Para uma opção com maior graduação alcoólica, o ‘Bombeirinho de Romã’ (R$ 18) tem cachaça, suco de limão taiti, grenadine e uma rodela de limão – mistura refrescante, servida em um copo baixo. Para comer, o cardápio lista porções e sanduíches, como a ‘Batata PONG’ (R$ 20), um potinho com batata ‘bolinha’ cozida e assada com maionese aioli. R. Amaral Gurgel, 453, V. Buarque, 3129-9581. 18h/1h (5ª e 6ª, 19h/2h; sáb., 16h/2h; fecha dom.).

Caracol

Em uma casa de estilo industrial, o público pode aproveitar os ritmos variados da programação de DJs convidados pelo DJ Millos Kaiser. Enquanto isso, entre os drinques da carta assinada por Gunter Sarfert, vale provar itens como o ‘Caracol G&T’, que leva gim, xarope de gengibre, páprica, aroma de alecrim e água tônica (R$ 30/R$ 50, de acordo com a marca do destilado). Para petiscar, a ‘Croqueta de Queijo de Cabra e Hortelã’ (R$ 17) é uma saborosa opção do cardápio, assinado pelo sócio Rafael Capobianco. R. Jaguaribe, 76, V. Buarque. 19h/1h (fecha dom., 2ª e 3ª).

Majestic Drinks

As boas variações de gim-tônica não ficam de fora do cardápio, incluindo o ‘Tangin’ (R$ 19,90), feito com geleia caseira de tangerina, gim, água tônica e bastante gelo; o ‘Larangin’ (R$ 19,90), versão à base de laranja, uma das mais pedidas; e a ‘Gin Hibisco’ (R$ 19,90; foto acima), que leva xarope de hibisco, gim e tônica. Na lista de petiscos, os dadinhos de tapioca com queijo coalho (R$ 17,60, 8 unid.) e a porção de almôndegas (R$ 18, 8 unid.) são boas opções para compartilhar. Experimente também a porção de bolinha de quatro queijos (R$ 19,90, 8 unid.). R. Delfina, 130, V. Madalena, 3031-3745. 17h/23h45 (sáb., 12h/23h; dom., 12h/23h45). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sylvester Bar

Nas poucas mesas do ambiente ou sentado em frente ao balcão, os coquetéis da casa são ótima companhia. Além de clássicos como gim-tônica (R$ 22,90) e ‘Manhattan’ (R$ 25,90), as bandejas dos garçons exibem, com frequência, receitas autorais cheias de personalidade. Experimente o ‘Sylvester’ (R$ 26,90), feito com rum, limão, xarope de castanha com bitter de chocolate, uma saborosa espuma de gengibre com jasmim e carvão ativado (que dá ao coquetel seu tom escuro). O cardápio lista petiscos como a porção de ‘Coxinha Paramount’ (R$ 22,90, 8 unid.). O dadinho de tapioca com queijo coalho (R$ 18,90, 10 unid.) também é uma boa pedida. R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034–1268. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.