7 bares de hotel para conhecer em São Paulo

Frank Bar

No lobby do Maksoud Plaza Hotel, o Frank Bar serve drinques e coquetéis assinados pelo bartender Spencer Jr., que já passou pelo Isola Bar e pelo extinto MyNY. Para os fãs do dry martini, o ‘Dry Alaska’ (R$ 35) segue uma receita inspirada no barman inglês Harry Cradock, com gim Beefeater 24, licor Elixir Vegetal, folha de oliveira, tintura adstringente e angostura de laranja. R. São Carlos Do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (dom. e fer., até 0h). Cc.: todos. Cc.: todos. Inf.: www.maksoud.com.br/frank-bar.html

Aboo Wine Lounge Bar

O cardápio do bar do Mercure Grand Hotel inclui a porção de batata rústica (R$ 18) e queijos regionais (R$ 42). Além de 80 rótulos de vinhos, há drinques interessantes. O ‘Aboo Paradise’ (R$ 26) leva gim inglês e suco de grapefruit, na taça de martini açucarada. R. Sena Madureira, 1.355, V. Clementino, 3201-0800. 15h/23h. Cc.:A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. Inf.: www.granmercureibirapuera.com.br

Bar Ca’d’Oro

Após sete anos fechado, o tradicional Hotel Ca’d’Oro reabriu, totalmente repaginado, no fim de 2016. Instalado em seu térreo, ressurgiu também o Bar Ca’d’Oro, com elaborada carta de drinques. Entre as opções está o ‘Coquetel Ca’d’Ora’ (R$ 36), feito com prosseco e angostura de laranja. Outra boa pedida é o ‘Bartolomeu Calleone’ (R$ 36), que leva uísque bourbon, amaro, amareto e angostura de laranja. As opções para compartilhar são variadas. Há desde batata frita (R$ 29) até vitelo ao molho de atum e alcaparra (R$ 38). O antepasto que leva o nome da casa (R$ 55) vem com carpaccio, bresaola, presunto cru San Daniele, mortadela, alcachofrinhas e parmesão. R Augusta, 129, Consolação, 3236–4300. 10h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, o bar tem elegantes poltronas de couro. Para beber, prove os drinques montados com perfeição e servidos por garçons vestidos de smoking. O ‘Dry Martini’ (R$ 56) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 42) são caprichados. Apresentações de banda com piano, baixo e bateria embalam a noite. Para comer, peça a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 75). R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4160. 19h/2h (sáb. e fer., 20h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 55 (a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: www.fasano.com.br

Skye

Encravado na cobertura do Unique, é programa ideal para os fins de tarde e noites de céu limpo. As mesas da área externa têm vista para o Parque Ibirapuera, de um lado, e dos prédios da Paulista do outro. Aproveite o cenário tomando uma taça de champanhe Veuve Clicquot (R$ 128 o brut; R$ 138 o rosé). Da cozinha do chef francês Emmanuel Bassoleil saem os hot rolls especiais, enroladinhos empanados de kani, salmão e ovas de arenque (R$ 51, 10 unid.) e a pizza ‘Brazuca’ (R$ 76), de carne-seca, farofa de mandioca e queijo coalho. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 18h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: www.skye.com.br

The View

Instalado no 30º andar do International Plaza Flat, a um quarteirão da Avenida Paulista, o bar tem uma impressionante vista dos Jardins e do Ibirapuera. No cardápio, o petisco da casa é o ‘Embrulhadinho de Brie com Mel’ (R$ 52, 12 unid.). De carne ou pizza, os pastéis são outra boa opção (R$ 44, 8 unid.). As caipirinhas têm preços a partir de R$ 28 (de cachaça) e R$ 32 (especial com Yaguara). Al. Santos, 981, Cerqueira César, 3266-3692. 18h/2h (2ª, 18h/0h; sáb., 19h/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: www.theviewbar.com.br

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar da cobertura. Ainda assim, é boa opção para o happy hour. Experimente o ‘Dry Martini’ (R$ 40), feito com gim importado. A casa também tem criações interessantes, como o ‘Red Sky Fizz’ (R$ 40), feito com licor de framboesa, vodca importada, gim, absinto e energético de frutas vermelhas. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: www.hotelunique.com.br