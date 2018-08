7 baladas para curtir o fim de semana em SP

College

A festa comemora quatro anos com open bar a noite toda. Na pista, hits de pop, eletrônica, funk e black. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 2594-5557. 6ª (31), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/BHCollege

De Volta para os 2000

Sucessos de pop, rock, black e eletrônica das últimas décadas animam o terraço do Tokyo, que ainda exibe projeções de filmes clássicos. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. 6ª (31), 23h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/Tokyo2000

Especial Bethânia

A cantora Nathalia Ferro interpreta canções de Maria Bethânia em festa com sistema de double caipirinha até as 21h. Nossacasa Confraria das Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. Sáb. (1º), 19h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/NCMaria

Gambiarra – A Festa!

O bloco Tarado ni Você se une à festa itinerante Gambiarra em uma noite comandada pelos DJs residentes Miro Rizzo, Evelyn Cristina e Madzoo. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (6), 23h. R$ 50/ R$ 80. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Priscilla com Sasha Velour

A vencedora da 9ª temporada da série RuPaul’s Drag Race se apresenta no palco da festa, que também recebe performances de drag queens brasileiras, como Alexia Twister e Penelopy Jean. Espaço 555. Av. São João, 555, Centro, 3225-0018. Sáb. (1º), 23h/6h. R$ 60/R$ 230. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Rocks Off!

Os DJs Neiva Silva, João Pedro Ramos e Amanda Magnino tocam diversas vertentes do rock, do indie ao punk. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 6ª (31), 22h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/AlbRocks

Tokka

Coletivos de DJs animam o selo LGBT com set de várias vertentes do house music, além de participação do DJ Diskover, dono do hit ‘Without You’. R. Barra Funda, 659, Barra Funda. Sáb. (1º), 18h/4h. R$ 80. Vendas pelo site: www.ingresse.com