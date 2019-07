7 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Nos fins de semana de julho, o Slowkids leva, a sete locais, ações ligadas à natureza, ao brincar livre e às trocas interpessoais. São três atrações fixas: brinquedos de vários portes da Erê Lab; ‘Kombi dos Sonhos’, de onde saem oito estações de brincar que estimulam a imaginação; e uma feira de troca de brinquedos. No sábado (13), o evento ocupa o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (R. Inácio Monteiro, 6.900); e, no domingo (14), o Centro Cultural Vila Formosa (Av. Renata, 163). Dia 20/7 estará na Biblioteca Hans Christian Andersen (Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé); dia 21/7, na Biblioteca Menotti Del Picchia (R. São Romualdo, 382, Limão); em 27/7, no Teatro Flávio Império (R. Prof. Alves, Pedroso, 600, Cangaíba); e, em 28/7, no Centro Cultural do Grajaú (R. Prof. Oscár Barreto Filho, 252). Livre. 10h/16h. Grátis.

+ O Instituto Butantan promove atividades durante as férias infantis. Nesta 6ª (12), por exemplo, haverá brincadeiras de quintal, no heliponto, e uma atividade envolvendo charadas sobre serpentes, no Museu Biológico. Já no sábado (13) e no domingo (14), ao longo do dia, há projeções sobre conceitos básicos de biologia, jogos de tabuleiro, planetário e até uma parede de escalada. Livre. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. 6ª (12) a dom. (14), 9h/17h. Grátis.

+ Em julho, no MAM, há atrações infantis de quarta a sexta-feira, às 14h30, e sábados, sempre às 15h. Nesta 6ª (12), o museu promove histórias e brincadeiras cantadas; no sábado (13), jam de dança para bebês. Na 4ª (17) é a vez de atividade para construção de brinquedos; 5ª (18), de piquenique com desenhos e esculturas comestíveis; e, no dia 19/7, oficina de máscaras. Livre. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 4ª a 6ª, 14h30; sáb., 15h. Grátis. Até 27/7.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





MÚSICA

O Show da Luna

Inspirado na animação brasileira, o espetáculo acompanha Luna, Júpiter e Cláudio, que tentam descobrir do que é feito o arco-íris e se há vida em Marte. As músicas, compostas por André Abujamra e Márcio Nigro, ganham coreografias especiais e um elenco de bailarinos e atores. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. A partir de sáb. (13). Sáb. e dom., 15h. R$ 70/R$ 80. Até 21/7.

TEATRO

Caixa Mágica

Dirigido por Cris Lozano, o espetáculo conta a história da arte dramática. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 70 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (14), 11h. R$ 80.

Creme do Céu

Do Grupo Tápias, a montagem une dança, teatro e vídeo. No enredo, uma estrela cai na Terra e busca uma maneira de retornar ao céu. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 28/7.

Poderes da Mente

Da Cia. Caixa Mágica, o espetáculo acompanha um personagem que busca atrações inéditas para seus espetáculos e descobre um homem cheio de poderes psíquicos, mas incapaz de se adaptar ao ritmo do universo artístico. 55 min. 8 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Estreia 6ª (12). 6ª, 21h. R$ 50. Até 26/7.