6ª edição da Semana Move reúne práticas esportivas e encontros com vários atletas

De sábado (22) até 30/9, a Semana Move promove práticas esportivas, vivências com atletas e bate-papos pela cidade – e é tudo gratuito

Humberto Abdo, Júlia Corrêa e Lucinéia Nunes

+ Promovida pelo Sesc Carmo, Arte e Atividade Física propõe uma interação entre o grafite 3D do artista Binho Ribeiro – um dos precursores da street art no Brasil – com obstáculos de slackline e de parkour, que desafiam o equilíbrio e a coordenação motora. Praça do Poupatempo Sé. R. do Carmo, s/nº. 2ª (24) a 28/9, 10h/17h30; 29/9, 9h/13h. Inscrição 1h antes.

+ As jogadoras de vôlei de praia Barbara Seixas e Fernanda Berti jogam com os participantes da atividade, contam detalhes de suas carreiras e dão dicas sobre a modalidade. Sesc 24 de Maio. Esportes (8º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (23), 15h/16h30. Inscrição 1h antes.

+ Com participação de Cristal Rocha (foto acima) e outras atletas convidadas, a Apresentação Esportiva de Basquete 3 x 3 introduz essa variação do esporte – uma das modalidades olímpicas oficiais mais recentes – aos participantes, que também poderão jogar com as profissionais no local. Sesc Campo Limpo. Praça das Corujas. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (22), 18h30/21h30.

+ A oficina Construindo Carrinhos de Rolimã propõe o uso de ferramentas simples e a reutilização de materiais para a confecção do brinquedo que divertiu gerações mais antigas. Aos domingos, será possível testá-lo ao longo da Avenida Paulista. Sesc Avenida Paulista. Lab 2. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (23) e 30/9, 10h30/12h30; 28/9, 19h/21h.

+ A Aula de Afro com Música ao Vivo apresenta ritmos africanos como o azonto, de Gana, e o coup décalé, da Costa do Marfim. Neste sábado (22), o evento é conduzido por Adryano Mendes e seu projeto Afro Grooves. No dia 29/9, participam a Troupe Djembedon e a cantora Fanta Konatê. Sesc Pompeia. Deck Solarium. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (22) e 29/9, 17h/18h30.

+ Uma equipe de instrutores conduz a Yoga dos Sentidos (foto acima), com a prática de diferentes posturas executadas com os olhos vendados – sem a referência visual – para promover a consciência corporal e a respiração. A atividade é recomendada para maiores de 12 anos. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (25), 15h45/16h45 e 18h45/19h45; 4ª (26), 18h45/19h45; 5ª (27) e 28/9, 7h45/8h45.

+ Daniele Hypólito conduz a ‘Apresentação Esportiva de Ginástica de Solo’, seguida por bate-papo sobre sua trajetória. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 29/9, 13h/14h.

+ Em Conhecendo o Beisebol, técnicas do esporte são apresentadas ao público – como arremesso, recepção e rebatida. Sesc Consolação. Ginásio Vermelho. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (25) e 5ª (27), 9h/11h e 12h/16h.

+ O documentário Mona – A Luta da Mulher Negra com Deficiência no Brasil apresenta Mona Rikumbi (f0to acima), primeira bailarina negra e cadeirante a subir ao palco do Teatro Municipal. Após a exibição do curta, a artista participa de um bate-papo com o público. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 29/9, 13h/14h.

+ Na Vivência de Atletismo, a ex-atleta moçambicana Maria de Lurdes Mutola ensina técnicas para o treinamento de velocidade. Sesc Pompeia. Ginásio Primavera. R. Clélia, 93, 3871-7700. 28/9, 10h/11h20 e 20h/21h20.

+ A atleta da seleção brasileira Camilla Lopes Gomes realiza uma apresentação de ginástica de trampolim, que será seguida por um bate-papo em que ela falará sobre sua trajetória esportiva e as características da modalidade. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 29/9, 15h/16h; 30/9, 13h/14h.

+ A atividade Surfando nas Ondas da Cidade reúne o atleta Pauê Aagaard e o treinador Thiago Ferrão em uma vivência de surf, em que eles também contam suas histórias. Para participar, é preciso ter credencial plena do Sesc e exame dermatológico atualizado. 12 anos. Sesc Consolação. Piscina. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 29/9, 14h30/16h30. Inscrição 1h antes.

+ Uma instalação que mistura futebol e sinuca é a base do jogo Sinucabol, atividade promovida pelo Sesc Santana. Em um campo que se parece com uma mesa gigante, os participantes devem dar chutes para acertar as caçapas com precisão. Parque da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 579, 2971-8700. 30/9, 10h/16h. Inscrição 30 min. antes.

+ O medalhista olímpico e mundial Diego Hypólito (foto acima) faz uma apresentação de ginástica solo e, depois, realiza uma vivência com o público, a partir de habilidades como saltos e acrobacias. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000. 30/9, 14h/15h.

+ Os mesa-tenistas Hugo Hoyama – atleta do Palmeiras e vencedor de 11 medalhas de ouro em jogos pan-americanos – e Ligia Silvia – campeã latino-americana natural de Manaus – participam de vivência que inclui bate-papo e prática da atividade. Sesc 24 de Maio. Praça. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 30/9, 11h/13h. Inscrição 1h antes.

+ Para os já adeptos dos patins ou para quem quiser arriscar os primeiros movimentos na modalidade, o Sesc Avenida Paulista promove uma vivência monitorada de patins (foto acima). Nela, um circuito de experimentações permite diferentes desafios e obstáculos para os participantes. A atividade é recomendada para maiores de 6 anos e será realizada na rua ao lado da unidade. R. Leôncio de Carvalho, Paraíso, 3170-0800. 30/9, 11h/17h.

+ Intitulada Movimentos Ancestrais: Tambores e Berimbaus, a aula aberta vai promover um encontro de linguagens por meio desses instrumentos, com participação de Mônica Jurado e Mestre Bico Duro. O público também está convidado a levar seus próprios tambores, berimbaus e pandeiros para tocar na celebração que marca o encerramento da Semana Move na unidade. A atividade é recomendada para maiores de 12 anos. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 30/9, 17h/18h30.

+ Professor da Associação Pesquisa de Aikido (APA), Ricardo Katsuyoshi Kimati (foto acima) é o convidado especial do Encontro Move – Aikido: Apreciando a Arte Marcial. Com 29 anos de prática e alta graduação, ele apresentará ao público as técnicas dessa arte e seu poder de relaxamento. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 30/9, 16h30/17h.

+ O ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima participa de um bate-papo mediado pelo jornalista Marcel Capretz. Na conversa, o medalhista olímpico, que se tornou ícone do atletismo brasileiro, fala ao público sobre sua história, sua carreira e os desafios enfrentados dentro e fora das pistas – em 2004, por exemplo, ele foi empurrado por um manifestante irlandês nos Jogos Olímpicos de Atenas. Sesc 24 de Maio. Esportes (8º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 30/9, 15h/16h30. Inscrições 1h antes.

+ A Avenida Paulista servirá de cenário para as Vivências de Patinete e Carrinho de Rolimã, que pretende incentivar o lazer e a prática do esporte. Indicada para toda a família, a atividade contará com o apoio dos monitores da equipe Ativiva, que ficará em um trecho que vai do Sesc Avenida Paulista até a esquina com a Rua Leôncio de Carvalho. A unidade fornecerá alguns equipamentos. Mas o público também poderá levar o próprio para participar. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 30/9, 11h/17h.