6 passeios imperdíveis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ O Versão na Praça reúne feira de gastronomia, design e moda, além de vários shows, infantis e adultos. No sábado (30), tem Barbatuques e Negra Li. Domingo (1º) é dia de Badulaque e André Frateschi. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Sáb. (30) e dom. (1º), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/VPraça18

Arraiá do Juve 2018

Para as festas juninas, o Clube Atlético Juventus terá apresentação de quadrilhas, comidas típicas e até uma fogueira. Entre as brincadeiras, a festa conta com tiro ao alvo, pescaria e infláveis. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. Sáb. e dom., 16h/23h. R$ 5. Até 29/7. Inf.: bit.ly/ArrJuve

Brazil’s Independent Games Festival

Um dos maiores eventos de jogos independentes da América Latina, o BIG Festival reúne palestras como ‘O que são as carreiras em games’, no sábado (30), às 14h. A final regional das Olimpíadas de Robótica ocorre sábado (30) e domingo (1º), das 14h às 21h. E o Big Dia da Música, programação com 12 horas de shows espalhados por vários palcos em São Paulo, será no sábado (30). Para participar das palestras, é necessário fazer inscrição pelo site. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (29), 10h/22h; sáb. (30) e dom. (1º), 14h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/BIGFes

Brunch Catedral

Após a tradicional missa das 11h na Catedral da Sé, o local serve um menu assinado pelo chef Daniel Aquino, que, nesta edição, vai usar ingredientes típicos de festa junina – dadinhos de tapioca, risoto de pinhão e brigadeiro de pé de moleque fazem parte do cardápio. Após o brunch, os participantes fazem uma visita guiada pela igreja, passando pela cripta, torre e cúpula da construção em estilo neogótico. Pça. da Sé, s/nº, 3107-6832. Dom. (1º), 12h30. R$ 200. Vendas pelo site: www.aloingressos.com.br

Sófálá

A 2ª edição da batalha de MCs deste ano será comandada pela mestre de cerimônias Preta-Rara, com um pocket show de Bia Ferreira no fim do evento. Red Bull Station. Auditório. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (30), 16h30. Grátis.

LEIA MAIS | 15 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Vila Buarque Aberta

Entre as ruas General Jardim e Bento Freitas, o evento promove shows, rodas de conversa sobre o bairro e oficinas infantis. Às 11h30, a equipe Team Bovera conduz uma aula de exercício funcional para todas as idades. Às 13h, o projeto JazzBB apresenta uma edição especial do show para crianças e pais, com o ‘Brasileirinhos – Música para os Bichos do Brasil’, de Paulo Bira. E, às 15h, ocorre uma oficina de instrumentos com materiais recicláveis para crianças. Sáb. (30), 8h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/VBuA