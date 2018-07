6 filmes infantis para assistir em São Paulo com as crianças

Cineminha

Destinado ao público infantil, o projeto do Sesc Santana é uma programação regular e gratuita que apresenta títulos infantis de diversos gêneros e temáticas. Na 4ª (25), às 14h, tem apresentação da animação ‘O Touro Ferdinando’, de Carlos Saldanha. Na história, Ferdinando é um touro que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar em vez de correr por aí. Seu destino vai mudar quando homens o recrutam para touradas em Madri. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Cine Meninada

O Sesc Bom Retiro apresenta o projeto, que traz uma série de filmes infantis no período de férias escolares. No sábado (21), às 12h, ganha sessão o filme japonês ‘O Mundo dos Pequeninos’, de Hiromasa Yonebayashi. Ambientada nos subúrbios de Tóquio, a trama traz a história de Arietty, que vive com sua família em um mundo em miniatura, sob o assoalho de uma velha casa. Quando um jovem rapaz se hospeda na casa, ela fará de tudo para ser amiga dele, apesar da diferença de tamanho entre os dois. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA/2018, 97 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn. Solitário, infeliz e em busca de um novo amor, Drácula é surpreendido por um presente da querida filha: férias num cruzeiro. Inicialmente, ele fica resistente à ideia, mas acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que esconde um segredo nada amigável. Confira salas e horários de exibição

Ilha dos Cachorros

(Isle of Dogs, Alemanha-Estados Unidos/2018, 102 min.) – Animação. Dir. Wes Anderson. Com Bryan Cranston, Frances McDormand, Edward Norton. Atari é um garoto de 12 anos que mora na cidade de Megasaki, sob o comando do prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei que proíbe cachorros de morarem no local. Mas Atari fará de tudo para salvar seu fiel companheiro, Spots. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Meu Malvado Favorito 3

(Despicable Me 3, Estados Unidos/2017, 90 min.) – Comédia. Dir. Pierre Coffin, Kyle Balda. Balthazar Bratt, ex-ator mirim e astro de TV, foi um típico malvado bem-sucedido nos anos 1980. De volta à ativa, ele vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. Livre. Confira salas e horários de exibição

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, Estados Unidos/2018, 125 min.) – Animação. Dir. Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes. Confira salas e horários de exibição

