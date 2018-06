6 dicas de baladas para o fim de semana em São Paulo

Arraiá Gambiarra

Quadrilha, correio elegante e quentão fazem parte da festa, que recebe o Bloco Quizomba nesta edição. Os DJs residentes completam a noite. The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3258-0106. Hoje (15), 23h/6h. R$ 30/R$ 50. Inf.: bit.ly/ArrGamb

Baile Quente

No Tokyo, espaço cultural que reúne bar, karaokê, restaurante e baladas, a festa recebe o DJ Omulu, que investe em ritmos inspirados no funk e no reggaeton. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Hoje (15), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/BaQuente

Calefação Tropicaos

A edição junina conta com forró ao vivo, barraca de cachaça artesanal e música brasileira. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (16), 23h/6h. R$ 25/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Neon Party, Baby! Último Baile

Em sua edição de despedida, a festa distribui pulseiras fluorescentes e recebe maquiadoras na pista, que investem em muita tinta néon e glitter para ‘iluminar’ a noite. No som, hits de rock, trap e música brasileira. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Hoje (15), 22h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/DesNeon

Paparico Junina

Organizada e frequentada por jornalistas, a festa tem edição repleta de forró, rock e brasilidades. A Gruta Bar e Bilhares. R. Major Quedinho, 112-A, Centro. Sáb. (16), 22h/6h. R$ 10. Inf.: bit.ly/PapJun

Tarado Ni Você

O bloco homenageia sucessos de Caetano Veloso, tocando versões em forró, xote e baião, além de ritmos como samba-reggae e afoxé. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (15), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 120. Vendas pelo site: www.eventim.com.br