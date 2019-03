6 bares para comemorar o Saint Patrick’s Day em São Paulo

Comemorado no dia 17 de março, o Saint Patrick´s Day (ou Dia de São Patrício) homenageia o santo padroeiro da Irlanda e missionário da religião católica. Nesta data, é comum vestir roupas na cor verde e comemorar em algum pub. A tradição é sempre celebrada em alguns bares paulistanos, com chope verde e outras promoções. Confira algumas opções:

O’Malley’s

Bar que comemora o feriado irlandês desde 1998, o O’Malley’s tem promoção de chope verde: o pint custa R$ 15 e na compra de uma lata de Wexford Irish Cream Ale, o cliente ganha o copo. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 12h/4h (6ª e sáb., 12h/5h). R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejaria Ideal

A casa serve chope verde (R$ 12, 300 ml) e sanduíche ‘Pernil da Casa’ (R$ 22), além da porção ‘St. Patrick’s Bread’ (R$ 5), de pães de queijo verdes. R. Ministro Ferreira Alves, 203, Pompeia, 3578-7534. 6ª (15), 18h/1h; sáb. (16), 12h/1h. Cc. e Cd.: todos.

Kia Ora

Para a data, celebrada em 17/3, o pub serve o drinque ‘Leprechaun Tonic’ (R$ 36), que leva gim, tônica e tangerina, e o clássico petisco ‘Fish and Chips’ (R$ 22). R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. Sáb. (16), 12h/3h; dom. (17), 12h/0h30. Entrada: R$ 15/R$ 60. Cc. e cd.: todos.

Paulistânia Brew Pub

Na compra de três chopes Paulistânia e mais R$ 20, o cliente pode escolher entre um dos kits disponíveis no bar: uma cartola e um button exclusivo do St. Patrick’s Day ou uma camiseta do St. Patrick’s Day e um button. Cada chope custa R$9, exceto a Paulistânia X, que sai por R$12. O pub funciona apenas às sextas-feiras e sempre recebe bandas de rock ao vivo. Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1.469 – Jurubatuba. 6ª, 17h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

St. Patrick’s Week Party

A festa ao ar livre reúne apresentações musicais, dança irlandesa, food trucks e até um ‘bar nas alturas’ (foto), com capacidade para até 10 pessoas. R. Prof. Artur Ramos, 100, Pinheiros. Sáb. (16) e dom. (17), 13h/20h. Entrada: R$ 19,90/R$ 129. Vendas : www.stpatricksweek.com.br

The Sailor Pub

A casa abre as portas para os entusiastas de São Patrício brindarem a data. Quem for com uma peça de roupa verde no sábado (16) ganha um chope verde. Av. Brig. Faria Lima, 2.776, Jd. Paulistano, 3044-4032. 18h/4h (sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 60. Cd.: A, D, M e V. Cd.: todos.