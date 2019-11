Barú Marisquería serve novos pratos à base de peixes e frutos do mar

Para envolver com alface, o ‘Camarón que se Duerme’ (R$ 37; foto) é uma das novidades do Barú Marisquería. Outra criação do chef Dagoberto Torres é o sanduíche ‘La Milanga’ (R$ 35), com peixe à milanesa, coleslaw de kimchi e maionese de jalapeño. Mais dois pratos completam a seleção: ‘El Mero Mero’ (R$ 32), que traz lâminas de pescado marinado no limão, com chipotle e guacamole, e ‘Arroz Chip Chip’ (R$ 28), à base de vôngole e açafrão-da-terra. R. Augusta, 2.542, Cerqueira César, 3060-9386. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 17h/23h; sáb., 13h/16h30 e 20h/23h; dom., 13h/16h30; fecha 2ª).

Confira outras dicas de restaurantes para aproveitar em São Paulo:

Novos

Muquifo

A casa da chef Renata Vanzetto é um charme. Fica abaixo do nível da rua e você tem de passar pela cozinha de azulejos cor-de-rosa até chegar à sala com ares de casa de avó. De entrada, tem manjubinhas fritas para molhar na maionese pink (R$ 22, 8 unid.). Outro destaque é o ‘Cavolfiori’ (R$ 45), que traz a couve-flor assada, servida com sálvia, noz-moscada, farelo de pão e creme de parmesão. Na ala dos principais, prove o arroz de carne de panela queimadinho (R$ 66), feito com fraldinha, escarola, paio, cebola, casca de batata frita e aioli de alho assado. No almoço, vigora o menu executivo

(R$ 57), com entrada, prato e sobremesa. R. da Consolação, 2.910, Cerqueira César, 98232-7677 (54 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h30/23h30; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PlantMade

Um pequeno café funciona no térreo do sobrado de ambiente casual, que abriga a unidade brasileira do restaurante do chef norte-americano Matthew Kenney. Lá, estão à venda pães e doces, como cheesecake e bolo de chocolate (R$ 24, cada). Já o cardápio – que pretende ser “o mais orgânico, local, sustentável e sazonal possível” – contempla opções para o dia todo. Na seção de sanduíches, figura o ‘Plant Burger’ (R$ 39), com hambúrguer vegetal, cheddar de castanha de caju, alface, tomate e picles. Entre os pratos, estão duas receitas famosas do chef, ambas frias, o ‘Cacio Pepe’ (R$ 46), com harusame de feijão verde, molho de castanha de caju, purê de azeitona verde e folhas picantes; e a ‘Lasanha Raw’ (R$ 48), montada com abobrinha, ricota de macadâmia, pesto de castanha-do-pará e tomate. Na ala dos quentes, há ‘Dahl ao Curry’ (R$ 48) e ‘Mac’n’Cheese’ (R$ 46). Pça. Vilaboim, 111, Higienópolis, 97377-5659 (70 lug.). 10h/23h (dom., 9h/16h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Árabe

Saj

Com vários endereços na cidade, o restaurante serve duas opções com falafel: os bolinhos acompanhados de salada de alface, tomate e rabanete, com molho tahine temperado (R$ 20/R$ 39); e o ‘Aarouss de Falafel’ (R$ 38), sanduíche libanês com pão saj, enrolado ao redor de alface, tomate, rabanete e muito molho tahine temperado, que chega à mesa com salada de rúcula ou fritas. R. Girassol, 523, Sumarezinho, 3032-5939 (95 lug.). 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Guanabara São João

O restaurante, fundado em 1910, é um dos mais tradicionais da região central. Entre os clássicos do cardápio estão a ‘Coxa Creme’ (R$ 5,50) e o sanduíche ‘Panakas’ (R$ 26), feito com rosbife e queijos provolone, reino e prato. As sugestões da casa têm dia certo para aparecer, como o ‘Virado à Paulista’ (R$ 90, para dois), às segundas e aos sábados, e o ‘Bacalhau à Gomes de Sá’, às sextas (R$ 213, para três). Outro campeão de pedidos é a picanha com risoto de frango (R$ 150, para dois). Av. São João, 128, Centro, 3228-0958 (250 lug.). 11h30/21h30 (sáb., 11h30/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Costela é o Ponto

A casa é especializada em costela bovina. O rodízio, com oito cortes diferentes e dez acompanhamentos, varia de R$ 54,90 a R$ 79,90, conforme o horário e o dia da semana. Av. dos Imarés, 758, Indianópolis, 5096-3213 (140 lug.). 11h30/16h (6ª e sáb., 11h30/22h; dom., 11h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rei do Filet

Está instalado desde 1929 no mesmo endereço. O restaurante foi alçado a ponto turístico da cidade graças aos filés altíssimos, bem passados por fora e mal passados no interior. O grande clássico é o ‘Filé à Chateaubriand’ (R$ 117,40). A porção inteira tem 500 gramas e serve até duas pessoas. Outra boa pedida é um caprichado filé à parmegiana (R$ 134,30, para dois). Tem uma filial na Al. Santos, 1.105. Pça. Julio Mesquita, 175, S. Ifigênia, 3221-8066 (174 lug.). 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Indiano

Samosa & Company Indian Food

Pratos clássicos de várias regiões da Índia se destacam no menu do restaurante. Os motivos típicos do país também fazem parte da decoração. Comece pela porção de samosas, pastéis indianos triangulares de massa espessa e crocante (R$ 20/R$ 21). Outras boas pedidas são o tempurá vegetariano (R$ 21); as lentilhas picantes na coalhada (R$ 46); e a carne de cabrito com cebola e iogurte (R$ 66). Al. Jaú, 1.639, Bosque da Saúde, 3063-2902 (35 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/16h e 19h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Basilicata

A padaria centenária agora ocupa o imóvel ao lado, bem maior. No térreo funciona o misto de padaria, rotisseria e café. O restaurante fica no piso superior, sob o comando do chef Rafael Lorenti. Com foco no sul da Itália, o menu abre com ótimas bruschettas, como a de tomate, muçarela de búfala e manjericão (R$ 17). Das opções de massa, prove o fusili ao molho de tomate e molica (R$ 49). Encerre com o trio de cannoli com recheio fresco de ricota e limão-siciliano, pistache e creme de avelã (R$ 24). R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111 (90 lug.). 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sensi

Um espaço eclético, que congrega restaurante e uma bem montada escola de cozinha. O cardápio do chef Manuel Coelho traz influências de várias regiões italianas. Entre as opções, destacam-se o nhoque de mandioquinha com ragu de cogumelos (R$ 61), e o polvo na brasa, com batatas e tomates (R$ 89). De sobremesa, vale provar o bom cannolo com creme de pistache (R$ 25). R. Gabriele D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099 (46 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., e fer., 12h/17h e 19h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatini

Casa tradicional em que são servidas as receitas da culinária italiana da família toscana Tatini, que chegou ao Brasil em 1954. Tem clientela fiel há anos. O cardápio inclui estrogonofe de filé mignon e cogumelos (R$ 110); ‘Steak Diana’, filé mignon no molho rôti, flambado em conhaque, com arroz no molho de carne (R$ 110); e ravióli de pato (R$ 82). R. Batatais, 558, Jd. Paulista, 3885-7601 (80 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/16h e 19h/ 0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Zena Caffé

Inspirado na culinária genovesa, o restaurante serve, de entrada, a ‘Coxinha de Maiale’, recheada com costelinha de porco e molho de pimenta (R$ 28). Entre os pratos, o ‘Gnocchi Zena’ vem com molho de tomates frescos, manjericão e fondue de queijo stracchino (R$ 54, grande; R$ 38, pequeno). R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158 (60 lug.). 12h/0h (5ª a sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Aze Sushi

O sushiman Fabio Takao está no comando das facas da casa. Prove o ‘Bentô do Aze’, composto por sashimi, niguiri, hot roll, uramaki, battera, salada de folhas, acompanhamento e sobremesa do dia (R$ 75, almoço de 2ª a sáb.). De sobremesa, destaque para o pudim (R$ 24) e o sorvete de chá verde (R$ 16). R. Dr. Renato Paes de Barros, 769, Itaim Bibi, 3168-3673 (69 lug.). 12h/15h e 19h/22h30 (6ª, até 23h; sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., e fer., 12h/16h e 19h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Koi

Inaugurada em 1992, a casa serve combinados que são campeões de pedidos, como o ‘Mini Koi’, com sashimis e sushis (R$ 69,90). Prove também o ‘Chirashizushi’, em que o arroz, servido numa caixa, é coberto por fatias de sashimi de peixes variados, ovas, polvo, omelete e kani (R$ 77,20). O rodízio custa R$ 98,90. Av. Sabiá, 488, Moema, 5051-0664 (85 lug.). 12h/23h (dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oriental

Thai Chef

Da entrada à sobremesa, você vai provar comida autêntica da Tailândia, executada pela chef Fabiana Kritsanakan. Comece pelo ‘Kung Roll’ (R$ 27), camarão envolto em massa crocante; ou pelo ‘Satay’ (R$ 25), espetinho de frango. Entre os pratos, destaque para o ‘Kang Mussamun’ (R$ 65), ótimo curry de filé mignon com leite de coco, e o ‘Tom Yum Gung’ (R$ 49), sopa com camarões, picante e perfumada. Av. da Aclimação, 297, Aclimação, 2389-4119 (40 lug.). 12h/15h30 e 18h30/22h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ton Hoi

A casa do chef Tommy Wong tem decoração clean e menu extenso. São quase 250 pratos. O ‘Família Feliz’ (R$ 101,60, para dois), com frutos do mar, carnes variadas e legumes, numa cesta de batata frita, e o macarrão frito com molho de legumes (R$ 54,80, para dois) são boas opções. Av. Prof. Francisco Morato, 1.484, Butantã, 3721-3268 (90 lug.). 12h/14h30 e 19h30/22h (3ª, 12h/14h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peixes e frutos do mar

Dalmo Bárbaro

Em um sobrado amplo e avarandado, tem cardápio idêntico ao das casas no litoral paulista. O almoço durante a semana, com entrada, prato e sobremesa (R$ 49 a R$ 76), traz receitas que figuram no menu, como o ‘Scarpa Especial’ (R$ 168, para dois), filé de pescada-cambucu com molho de manteiga e alcaparras, servido com batata sautée. Outra sugestão é o espaguete com frutos do mar (R$ 156, para dois). R. Gironda, 188, Jd. Paulista, 2985-4002 (150 lug.). 12h/0h (dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Carlos Pizza

A casa despojada tem forno comandado por Luciano Nardelli. As pizzas, individuais, são abertas rusticamente e assadas a 450° C. Surpreendem pela textura e combinação as redondas como a ‘Dona Bela’ (R$ 40), com muçarela, escarola, noz-pecã e raspas de limão-siciliano. Destacam-se também a de peperoni e picles de erva-doce (R$ 48) e a ‘Margherita da Casa’ (R$ 48), com molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão, azeitonas pretas e manjericão fresco. R. Harmonia, 501, V. Madalena, 3813-2017 (60 lug.). 18h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Di Fondi

É uma viagem aos anos 1990. A casa preserva a simpática arquitetura de tijolos em arco à la Gaudí e um clima pacato de vila. No forno a lenha são assadas pizzas bem decentes, com discos grandes ou individuais de massa alta, recobertos com bom molho de tomate fresco. Atenha-se aos sabores clássicos como calabresa (R$ 27, a individual; R$ 54, grande), portuguesa (R$ 33/R$ 66) e caprese (R$ 40/R$ 80). A ‘Gaudi’ (R$ 42/R$ 84) leva molho, muçarela, shitake, brie e presunto parma. R. Inácio Pereira da Rocha, 15, V. Madalena, 2506-0136 (60 lug.). 19h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Acrópoles

Nesta casa de receitas gregas, o cliente escolhe o prato na cozinha. A ‘Moussaka’, lasanha de berinjela com carne moída e creme (R$ 34), é uma boa opção. Experimente também o polvo ao vinho, escoltado por batatas ao forno e arroz (R$ 80). De sobremesa, peça a ‘Baclava’, de massa folhada com nozes (R$ 9). R. da Graça, 364, Bom Retiro, 3223-4386 (72 lug.). 7h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cha Cha

A casa do banqueteiro Charlô Whately alia restaurante e rotisseria num ambiente moderno e com paredes de vidro. O cupim braseado com farofa e banana grelhada (R$ 60), o rosbife com salada de batata (R$ 56) e o espaguete de pupunha com carbonara de salmão defumado (R$ 52) são boas pedidas. A qualquer hora, prove o ótimo cheesecake com calda de framboesa (R$ 23). R. Lopes Neto, 340, Itaim Bibi, 2640-4004 (80 lug.). 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

A Figueira Rubaiyat

A enorme figueira é uma grande atração e as mesas perto dela são bastante disputadas. O cardápio da casa é assinado pelo chef Francisco Gameleira. Peça o ‘Caixote Marinho’, com robalo, camarões, vieira, polvo, batata-doce e risoto (R$ 187). Das carnes produzidas nas fazendas Rubaiyat prove o baby beef com batatas suflê (R$ 141). R. Haddock Lobo, 1.738, Cerqueira César, 3087-1399 (350 lug.). 12h/0h (dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.