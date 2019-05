Bunka Matsuri, Dia do Desafio e outras opções de passeios em São Paulo

Festa Japonesa

Foto: Bunkyo

‘O Legado. Japão, Brasil e Eu’ – esse é o tema da 13ª edição do Bunka Matsuri, evento que celebra a cultura japonesa no Brasil, e ocupa o bairro da Liberdade neste fim de semana. Organizado pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, a Bunkyo, a festa propõe a vivência de costumes orientais por meio de comidas típicas, cerimônia do chá, exposição de ikebanas, cursos, palestras, e apresentações de música e dança tradicionais. Bunkyo. R. São Joaquim, 381, metrô São Joaquim, 3208-1755. Sáb. (25), 10h/19h; dom. (26), 10h/17h. Grátis

Dia do Desafio O evento, que deve ocorrer em 3.000 cidades brasileiras, chega à sua 25ª edição com atividades gratuitas em todas as unidades do Sesc São Paulo, além de espaços públicos, na 4ª (29). No Sesc Paulista (Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800), será montada, das 11h às 18h, a Arena de Desafios, com um circuito multifuncional contendo carriolas, pneus, caixotes e troncos de madeira. No Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195, 3095-9400), às 18h, haverá a Corrida Vertical, cujo objetivo é correr pelas escadarias da unidade. Entre os convidados, está marcado um bate-papo com os ginastas Daniele Hypólito e Arthur Zanetti, às 17h, no Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700). Já o judoca Flávio Canto fará uma apresentação esportiva no Sesc 24 de Maio (R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6256), às 19h. 4ª (29). Programação completa: sesc.org.br/diadodesafio

Esquenta Junino A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) dará a partida para as festividades juninas com um esquenta neste sábado (25). O espaço reunirá barracas de comidas e brincadeiras típicas, sorteios de prêmios, atrações musicais e apresentação de quadrilha formada por seus alunos. Os recursos arrecadados durante a festa serão revertidos integralmente ao tratamento dos pacientes atendidos pela instituição. AACD. R. dos Açores, 310, Jd. Lusitânia, 5904-8000. Sáb. (25), 10h/19h. R$ 10.

Go Shop Cerca de 50 expositores ligados à moda (masculina, feminina e infantil), joalheria, design e casa, beleza e bem-estar, além de gastronomia, estarão reunidos na feira que abre espaço para pequenos empreendedores e marcas nacionais. O evento, lançado em 2017, já realizou oito edições e, pela primeira vez, ocupará um novo espaço nos Jardins. R. da Consolação, 2.931, Jd. Paulista. Hoje (24), sáb. (25) e dom. (26), 12h/20h. Grátis.

MaiFest Em sua 20ª edição, a feira promete um fim de semana com atrações multiculturais para toda a família. Na programação, estão danças típicas alemãs, apresentações musicais e atividades esportivas. Já a Cia. Caixa de Chita será responsável por algumas brincadeiras com as crianças. Para comer nas barracas, haverá cerca de 250 opções, entre pratos da culinária alemã e outros quitutes de várias partes do mundo. Quadrilátero das Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, Brooklin. Sáb. (25) e dom. (26), 10h/22h. Grátis.

Oficina de Tango e Bolero Pensando nos inúmeros benefícios da dança de salão, como a melhora da qualidade de vida e a socialização, o evento ensinará os dois ritmos. O tango, das 10h às 12h, ficará sob a responsabilidade da professora Margareth Kardosh. Já o bolero, das 14h às 16h, será ensinado por Djeiko Henes e Bruna Piresos. Antes de cada prática, os instrutores vão apresentar um breve histórico sobre os ritmos. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, V. Cruzeiro, 2548-2541. Sáb. (25), 10h/12h e 14h/16h. Grátis (inscrição 15 min. antes)