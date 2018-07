‘Auto de Resistência’ está entre as estreias da semana nos cinemas

50 São os Novos 30

(Marie-Francine, França/2016, 95 min.) – Comédia. Dir. Valérie Lemercier. Com Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent. Aos 50 anos, Marie-Francine está muito velha para o seu emprego e para o marido, de quem se separa. De volta à casa dos pais, ela começa a trabalhar em uma pequena loja, onde conhecerá Miguel, cuja situação é muito diferente da dela. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Além do Homem

(Brasil/2018, 94 min.) – Drama. Dir. Willy Biondani. Com Sergio Guizé, Débora Nascimento, Otávio Augusto. Alberto Luppo é um escritor brasileiro que mora em Paris há anos e, desde então, renega suas raízes tropicais. Quando um famoso antropólogo francês desaparece no Brasil, ele volta para sua terra natal e inicia uma investigação para descobrir o paradeiro do intelectual. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Auto de Resistência

(Brasil/2018, 104 min.) – Documentário. Dir. Natasha Neri, Lula Carvalho. O filme faz um acompanhamento preciso dos casos de homicídios cometidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e classificados como ‘autos de resistência’, isto é, em legítima defesa. Durante a tramitação dessas ocorrências na Justiça, fica evidente o padrão de imprudência da corporação: 98% dos inquéritos são arquivados. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Berenice Procura

(Brasil/2016, 88 min.) – Drama. Dir. Allan Fiterman. Com Claudia Abreu, Eduardo Moscovis, Vera Holtz. A taxista Berenice está acostumada a passar horas pelo trânsito caótico de Copacabana. O pouco tempo que lhe resta é dedicado à criação do filho Thiago, um adolescente descobrindo sua sexualidade, e à relação com o marido Domingos. Até que o assassinato de uma travesti desperta seu lado investigativo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, Estados Unidos/2018, 118 min.) – Animação. Dir. Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes. Livre. Confira salas e horários de exibição

Oh Lucy!

(Japão-Estados Unidos/2017, 95 min.) – Comédia dramática. Dir. Atsuko Hirayanagi. Com Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna, Josh Hartnett. Setsuko é uma mulher solitária que trabalha em um escritório em Tóquio. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês e, a partir daí, sua vida muda. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Sexy por Acidente

(I Feel Pretty, Estados Unidos-China/2018, 110 min.) – Comédia. Dir. Abby Kohn, Marc Silverstein. Com Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel. Renee, uma mulher comum, luta diariamente contra a insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, porém, ela passa a acreditar que é a mulher mais bonita do mundo. E, com isso, começa a viver de maneira mais confiante. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Sicário: Dia do Soldado

(Sicario: Day of the Soldado, Estados Unidos/2018, 122 min.) – Ação. Dir. Stefano Sollima. Com Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner. Sequência de ‘Scicario: Terra de Ninguém’, o filme narra a missão secreta de Alejandro Gillick e do oficial da CIA Matt Graver, que envolve a filha de um chefão das drogas. Na trama, Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e suas ações podem desencadear uma guerra entre cartéis. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

