5 restaurantes com pacotes especiais para as confraternizações de fim de ano em São Paulo

+ Centenária padaria do Bexiga, a Basilicata (foto acima) mudou para uma casa maior, com direito a empório, rotisseria e café, no térreo. O restaurante ocupa o segundo andar. O espaço pode ser reservado com antecedência para grupos acima de 15 pessoas. Para as comemorações, o chef Rafael Lorenti criou dois menus, que custam R$ 120 ou R$ 145, com entrada, prato, sobremesa e bebidas não alcoólicas. O destaque fica por conta das massas e dos assados. R. 13 de Maio, 596, Bela Vista, 3289-3111.

+ Para uma comemoração mais intimista, a dica é o restaurante Osteria del Pettirosso, que sugere três menus (R$ 79, R$ 120 e R$ 160), com bebidas e pratos variados, incluindo as boas massas do chef Marco Renzetti. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 99364-4442.

+ A pizzaria Dona Firmina elaborou três pacotes, que custam de R$ 95 a R$ 110, por pessoa (com bebida ou sem), e trazem entradas e pizzas, como a ‘Tomatinho’ (foto abaixo), com muçarela, tomate cereja, parmesão e pesto. Al. dos Anapurus, 1.491, Moema, 5093-0302.

+ Na Cantina Montechiaro, o menu de confraternização é para o mínimo de 15 pessoas (R$ 110, cada, com bebida), e inclui antepastos, diferentes massas, carnes como o filé à parmegiana, e duas opções de sobremesa. R. Santo Antônio, 844, Bela Vista, 3259-2727.

+ Casa informal e com janelões de vidro, o Muza (foto acima) faz reservas com três dias de antecedência. O menu para grupos com mais de dez pessoas sai por R$ 90 e inclui couvert, entrada, prato, sobremesa e bebidas não alcoólicas. Além do salão e da área externa, há uma sala exclusiva para 20 pessoas no piso superior. Entre os pratos, linguine com ragu de atum. R. Bueno Brandão, 80, V. N. Conceição, 3044-3822.